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Haaland už nemá v Premier League soupeře, kterému by nedal gól

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Erling Haaland se proti Sunderlandu prosadil v závěru a uzavřel velmi čistou statistiku. V Premier League nastoupil proti 25 různým klubům a proti každému z nich alespoň jednou skóroval.
Haaland už nemá v Premier League soupeře, kterému by nedal gól

Haaland už nemá v Premier League soupeře, kterému by nedal gól

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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