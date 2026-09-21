IKEA prodává senzor na okna za 200 korun, který nahradí drahé zařízení. Většina lidí netuší, co doma nepotřebuje

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IKEA prodává senzor na okna za 200 korun, který nahradí drahé zařízení. Většina lidí netuší, co doma nepotřebujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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IKEA MYGGBETT stojí 199 Kč a funguje bez vlastní centrály. Stačí zařízení, které řada domácností už dávno má na poličce.
Dveřní senzor IKEA MYGGBETT
Zdroj: IKEA
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