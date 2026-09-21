Shelly útočí na krále chytrých zámků. Nový Smart Lock otevře dveře za 2 sekundy a stojí zlomek ceny konkurence

Stojíte před vlastními dveřmi s nákupem v obou rukou a klíče máte někde v kapse kabátu. Přesně na tuhle chvíli výrobci chytrých zámků sázejí už léta: místo klíče přiložíte telefon, zadáte kód nebo se dveře odemknou samy, jakmile dojdete na chodbu. Německý web
Netzwelt postavil vedle sebe sedm takových zámků značek Nuki, EZVIZ, Yale, Aqara, Abus a Homematic a rozdal jim známky ve čtyřech kategoriích. Do téhle tabulky se ale nevešel hráč, který u dveří slibuje 2 sekundy a nižší cenu než vítěz. Redakce Mobify proto přepočítala eurové cenovky na koruny, otevřela dokumentaci výrobců a ověřila v cenících českých srovnávačů, co si z toho u nás skutečně koupíte. Ke dveřím dorazila firma, která je nikdy nedělala
Shelly lidé znají hlavně jako výrobce chytrých vypínačů a relé, která zmizí v krabici ve zdi. Ke dveřím se dostala nákupem značky LOQED: v
prezentaci pro investory za třetí čtvrtletí roku 2025 firma uvádí koupi LOQED jako základ pro vstup do světa chytrých zámků. Na svém e-shopu prodává LOQED Touch Smart Lock 2s za 248,90 € a levnější LOQED Pure za 178,90 €. U obou modelů tvrdí, že zámek „zamyká a odemyká už za 2 sekundy“. Je to údaj výrobce, ne nezávislé měření, a v německém srovnání sedmi zámků Shelly ani LOQED nefigurují: test slouží jako měřítko, vyzyvatel stojí vedle něj. Jak se sedm zámků seřadí, když jejich eurové cenovky převedete na koruny, ukazuje následující přehled. Přepočet cenovek udělal v pořadí pořádek
Redakce Mobify přepočítala ceny kurzem 24,313 Kč za euro, který pro 16. září 2026 vyhlásila Evropská centrální banka a zveřejnil
Úřední věstník Evropské unie. Nejde tedy o kurz České národní banky.
Model Cena (€) Po přepočtu (Kč) Nuki Smart Lock Ultra 349 € 8 485 Kč Shelly/LOQED Touch 2s 248,90 € 6 052 Kč Shelly/LOQED Pure 178,90 € 4 350 Kč Nuki Smart Lock Go 139 € 3 380 Kč Homematic IP Türschlossantrieb 130 € 3 161 Kč
Rozdíl mezi vítězem a vyzyvatelem dělá 2 434 Kč. Levnější ano, levný ne: Touch 2s stojí zhruba 71 % ceny Nuki Ultra, zhruba na polovinu se dostane až Pure s 51 %, což je ovšem model bez dotykového displeje. Netzwelt dal Nuki Ultra první místo a nejlepší známky ve všech čtyřech kategoriích, tedy 1,3 za funkce, 1,2 za ovládání, 1,2 za montáž a 1,0 za rozšiřitelnost. Nejlevnější Homematic doplatil hlavně na montáž se známkou 2,8. Než ale cokoli objednáte, čeká vás kontrola, kterou zvládnete za minutu s klíčem v ruce.
Jedna součástka ve dveřích rozhodne dřív než aplikace
Ze čtení produktových stránek a stránek podpory Shelly, Aqary a Yale, kterými redakce Mobify prošla, vyplývá jedna společná podmínka: europrofilová cylindrická vložka, ta s typickým hříbkovým obrysem, často s takzvanou nouzovou funkcí. Ta znamená, že klíčem otočíte zvenku i tehdy, když je z druhé strany klíč zastrčený.
Aqara ji u modelu U200 uvádí přímo, Shelly píše u LOQED Pure o kompatibilitě pouze s europrofilem a u Touch 2s doporučuje u nepodporovaných dveří výměnu vložky, Yale u Linusu L2 odkazuje na kontrolu kompatibility a připouští, že u části dveří bude vložku nutné vyměnit.
Zkuste doma otočit klíčem zvenku, když je zevnitř druhý klíč v zámku. Nejde to? Připočtěte k ceně zámku novou vložku: na
Heurece startují vložky s prostupovou spojkou na 253 Kč, bezpečnostní FAB 4 s touto funkcí začíná na 1 349 Kč. Dvě drobnosti navrch: u LOQED lze při vybitých bateriích přiložit 9V baterii na dva kovové kontakty na venkovním displeji a Aqara U200 podporuje Apple Home Key, takže dveře otevřete iPhonem nebo hodinkami Apple Watch. V českých obchodech se ten souboj počítá jinak
Eurová cenovka je jen výchozí bod. Z ceníků českých srovnávačů, které redakce Mobify porovnala k 17. září 2026, plyne, že Nuki Smart Lock Ultra je na Heurece za 7 899 Kč a Nuki Smart Lock Go od 3 459 Kč, zatímco Zboží.cz ukazuje u Go i 3 184 Kč. U Aqary záleží na položce: revize 05/2025 stojí 4 719 Kč, jiné balení U200 Kit začíná na 3 279 Kč. EZVIZ DL01 Pro Kit uvádí
Srovname.cz od 4 330 Kč, skladem doloženě za 4 499 Kč u Alzy.
U Homematicu české srovnávače nabídku neukazují a zámky LOQED prodává Shelly v eurech s dodáním do Česka, oficiální český e-shop s cenami v korunách nemá. Kdo nemá u nás distributora, dorazí k zákazníkovi přes zahraniční objednávku, k ceně přibude doprava a reklamace je složitější. Rozdíl 2 434 Kč mezi vyzyvatelem a vítězem se tak u českých dveří může scvrknout i vyrůst. Otevření za 2 sekundy je pěkný slib, jenže dřív než motor v zámku se počítá kurz, dostupnost a stará vložka, kterou máte ve dveřích možná od nastěhování.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík