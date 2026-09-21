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Shelly útočí na krále chytrých zámků. Nový Smart Lock otevře dveře za 2 sekundy a stojí zlomek ceny konkurence

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ANALÝZA | Slib zní: otevřeno, než napočítáte do dvou. Vítěz německého srovnání vyjde v přepočtu na 8 485 Kč, jeho vyzyvatel na méně.
Dveře, chytrý zámek Smart Lock Shelly

Dveře, chytrý zámek Smart Lock Shelly

Zdroj: Shelly
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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