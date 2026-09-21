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Xiaomi představilo v Evropě raritu, telefon s baterií 9 210 mAh. Vybít ho je nemožné, vydrží i tři dny

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ANALÝZA | Redmi Note 17 Pro Max 5G má baterii 9 210 mAh, umí dobíjet sluchátka přes kabel a už známe cenu. Výdrž láká, ale zaplatíte za ni vahou a výbavou.
Telefon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G

Telefon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G

Zdroj: Xiaomi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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