Xiaomi představilo v Evropě raritu, telefon s baterií 9 210 mAh. Vybít ho je nemožné, vydrží i tři dny

Kolem osmé večer svítí na displeji rudých 15 % a ruka automaticky hledá kabel. U Redmi Note 17 Pro Max 5G, telefonu střední třídy, který Xiaomi uvedlo v roce 2026, tenhle rituál podle prvních zahraničních zkušeností odpadá až na 3 dny. Uvnitř je baterie s kapacitou 9 210 mAh a přes kabel s ní lze dobíjet i jiná zařízení výkonem až 27 W. V Česku má model stránku u výrobce, cenu v korunách a k 17. září 2026 ho nabízejí i tuzemští prodejci. Redakce Mobify prošla oficiální specifikace a poznámky pod čarou a dopočítala, o kolik je baterie větší než u modelu z roku 2025 a kolik za telefon zaplatíte v Česku.
Tři dny na jedno nabití a jedna poznámka pod čarou
Polský web
android.com.pl měl telefon několik dní v ruce a jeho redaktor Krzysztof Wilamowski o výdrži 16. září 2026 napsal: „V praxi je vybití za jeden den v zásadě nemožné. Vyprázdnit baterii za dva dny je pořád výzva. Bez problémů dosahuji tří dnů práce“. Jde o cizí zkušenost z prvních dnů používání, nikoli o standardizované měření.
Vedle toho stojí číslo výrobce. Xiaomi uvádí výdrž až 3 dny a v poznámce pod čarou na
české produktové stránce dodává, z čeho údaj vznikl: z interní laboratorní simulace mírného každodenního používání, tedy domovské obrazovky, hudby, sociálních sítí, e-mailu, map, videa a pohotovostního režimu. Skutečný výsledek se podle výrobce liší podle prostředí, verze softwaru, sítě a způsobu používání.
Miliampérhodiny přitom neříkají, kolik hodin telefon vydrží, ale udávají kapacitu baterie. Dva lidé se stejným telefonem proto mohou skončit s výrazně odlišnou výdrží. Systémem je nadstavba Xiaomi HyperOS 3 a výrobce u ní slibuje 6 let aktualizací; že stojí na Androidu 16, uvádí android.com.pl, v otevřeném textu českých specifikací se tento údaj neobjevuje. Kolik kapacity je vlastně proti modelu z roku 2025 navíc, ukáže srovnání tří telefonů z jedné řady.
O kolik je větší než model z roku 2025 a co zvládne za čtvrt hodiny
Ze srovnání oficiálních parametrů tří modelů jedné řady, které redakce Mobify postavila vedle sebe, plyne jednoduchý závěr: Pro Max má proti Redmi Note 15 Pro+ 5G z roku 2025 o 2 710 mAh větší baterii, tedy o 41,7 %. Obráceně počítáno má starší model o 29,4 % menší kapacitu než novinka, protože se procento počítá z jiného základu. Proti levnějšímu Redmi Note 17 Pro 5G z roku 2026 je rozdíl 870 mAh, tedy 10,4 % ve prospěch Pro Max.
Model Kapacita baterie Rozdíl proti Note 17 Pro Max 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G (2025) 6 500 mAh o 2 710 mAh méně (29,4 %) Redmi Note 17 Pro 5G (2026) 8 340 mAh o 870 mAh méně (9,4 %) Redmi Note 17 Pro Max 5G (2026) 9 210 mAh nic
Nabíjení zvládá až 100 W, ale jde o laboratorní maximum v režimu Boost Mode, při 25 °C a se zhasnutou obrazovkou. Zajímavý je rozpor na téže stránce výrobce: jedna poznámka mluví o 100W nabíječce v balení, specifikace i jiná poznámka uvádějí, že napájecí adaptér součástí balení není. Web android.com.pl popisuje, že telefon připojil při 2 % a po 15 minutách viděl 35 %; z kapacity 9 210 mAh to odpovídá zhruba 3 000 mAh, jde ale o odečet z ukazatele baterie, nikoli o měření skutečně dodané energie. Novinka tak proti generaci Note 15 Pro+ 5G vyměnila 200Mpx fotoaparát za větší baterii. Devět tisíc miliampérhodin se ale do telefonu nevejde zadarmo a první daň zaplatí ruka, která ho drží.
Kde novinka ubrala, aby se baterie vůbec vešla
ANALÝZA Telefon váží 225,1 g, fotí dvojicí fotoaparátů s rozlišením 50 Mpx a 8 Mpx, pohání ho čip Snapdragon 6 Gen 5 a adaptér v krabici nenajdete, přestože zařízení zvládá 100 W. Že převažuje plast, píše android.com.pl z vlastního dojmu; oficiální specifikace Xiaomi materiál těla neuvádějí. Kapacitu umožnila křemíkovo-uhlíková baterie s obsahem křemíku 16 %, tvrdí výrobce.
Redmi Note je střední třída, ne vlajková loď. Výrobce si vybral jednu vlastnost, kterou člověk pozná bez testu a bez tabulek, a zbytek k ní přizpůsobil. Redmi Note 15 Pro+ 5G z roku 2025 nabízel 200Mpx snímač a menší baterii, nový Pro Max to otáčí.
Pozor i na vodu. Krytí IP68, tedy odolnost proti prachu a ponoření, Xiaomi doložilo laboratorním testem ve statické sladké vodě do 2 metrů; výrobce sám nedoporučuje telefon na pláž ani do bazénu a na poškození kapalinou mimo testovací podmínky se záruka nevztahuje. Kdo fotí a chce lehčí přístroj, sáhne jinde. Kdo řeší zásuvku, má jasno. Zbývá nejpraktičtější část: kolik se za telefon platí v Česku a do kdy běží zaváděcí nabídka.
Kolik stojí v Česku a co k němu Xiaomi přidává
Podle
české stránky akce stojí Redmi Note 17 Pro Max 5G v zaváděcí ceně 10 699 Kč ve verzi 8/256 GB a 12 499 Kč ve verzi 8/512 GB, nabídka běží od 10. září do 18. října 2026. Polské ceny 2 399 zł a 2 699 zł jsme přepočetli kurzem České národní banky a postavili je vedle českého ceníku: vychází zhruba 13 400 Kč a zhruba 15 100 Kč, tedy výš než u nás. Polský dárek, robotický vysavač za 1 zł, se českého kupujícího netýká; podmínky Xiaomi ho omezují na Polsko a dodání na polské adresy.
Pro Česko platí jiné výhody, vázané na nákup mezi 10. zářím a 31. říjnem 2026 přes oficiální prodejní kanály Xiaomi a aktivaci v tuzemsku:
jedna bezplatná výměna obrazovky do 24 měsíců jedna bezplatná výměna baterie do 36 měsíců, pokud servis potvrdí pokles kapacity pod 80 % 3 měsíce hudební služby Spotify Premium 6 měsíců cloudového úložiště Google One 200 GB 2 měsíce YouTube Premium bez reklam
Konkrétní krok: než zaplatíte, zkontrolujte datum nákupu a to, že jde o oficiální kanál, jinak část výhod nedostanete automaticky. A nelekejte se rozdílných částek u srovnávačů.
Heureka k 17. září 2026 ukazuje u varianty 8/256 GB skladem 10 699 Kč a nejnižší nabídku 9 939 Kč s dodáním do 3 dnů, část nabídek je se slevovým kódem.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman