Spory rozdělily obec. V Krchlebech se komunální volby neuskuteční

Zatímco jinde kandidáti před komunálními volbami soupeří o hlasy, v Krchlebech na Rychnovsku nenajdou lidé ve schránkách žádné volební lístky do zastupitelstva. Nikdo totiž nepodal kandidátní listinu s dostatečným počtem jmen.
O práci v zastupitelstvu projevil zájem pouze starosta místních dobrovolných hasičů Matěj Čížek. Kandidoval sám, taková listina ale nesplnila zákonné podmínky.
„Dozvěděl jsem se od ministerstva vnitra, že jsem podal jediný kandidátku, a tím pádem je neplatná,“ uvedl Čížek pro Českou televizi.
Lidé se o obec zajímají, kandidovat ale nechtějí
Za současným stavem jsou podle místních dlouhodobé spory a špatná komunikace mezi obyvateli. Zájem o dění v obci přitom nechybí, málokdo je ale ochotný převzít odpovědnost zastupitele.
„Nejste s námi, jste proti nám. Vázne to tady v komunikaci, v řešení, udělat nějaké alternativy, to tady lidem chybí,“ popsala televizi obyvatelka obce Věra Spurná.
Znovu kandidovat nechce ani současný starosta Zbyněk Myšák. Před čtyřmi lety přitom v Krchlebech vznikla jediná kandidátní listina uskupení Pro Krchleby.
„Stačí několik jedinců, kteří vás dehonestují a hází klacky pod nohy, a pak jsme v situaci, v jaké jsme. To neznamená, že se v obci v končícím volebním období nic neudělalo, zastupitelstvo fungovalo, bylo jednotné. Další věcí je i to, že moc lidí do vedení obce nechce, je to hodně práce za málo peněz,“ vysvětluje starosta obce Zbyněk Myšák.
Co bude po volbách?
Po skončení funkčního období zastupitelstva se o obec bude starat dosazený správce, kterého určí Ministerstvo vnitra. Jeho úkolem bude zajistit pouze základní chod obce.
Krchleby jsou jedinou obcí v Královéhradeckém kraji, kde se v řádném termínu komunální volby neuskuteční.
„Ve všech ostatních obcích v kraji byla podána alespoň jedna kandidátní listina s dostatečným počtem kandidátů,“ potvrdila Štěpánka Blažková z krajského úřadu.
Přesto obyvatelé Krchleb k volbám půjdou. Zatímco zastupitele si letos vybírat nebudou, hlasovat mohou ve volbách do Senátu. Obec už jmenovala zapisovatele volební komise a stanovila také sídlo volebního okrsku. Volební místnost se tak otevře, lidé v ní ale dostanou pouze hlasovací lístky pro senátní volby.