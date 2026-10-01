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Spory rozdělily obec. V Krchlebech se komunální volby neuskuteční

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V Krchlebech na Rychnovsku nebude při říjnových komunálních volbách koho volit. V obci se 107 obyvateli nevznikla platná kandidátní listina. Přihlásil se pouze jediný zájemce, což nestačilo. Po skončení mandátu současného zastupitelstva převezme obec správce určený Ministerstvem vnitra.
Spory rozdělily obec. V Krchlebech se komunální volby neuskuteční

Spory rozdělily obec. V Krchlebech se komunální volby neuskuteční

Zdroj: Obec Krchleby
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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