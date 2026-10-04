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Spokojený volič. Stačí mu fotka s Míšou Davidem a červená kšiltovka

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Dennívýzva
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Volby se blíží a politici se snaží za naše peníze dělat co největší show, aby získali potřebné hlasy. Jasně, klasický politický boj, který probíhá před každými volbami. Nic zvláštního. Přesto je až smutné to, že někteří voliči skočí na velmi laciné triky a je jim fakticky jedno, jakou stranu volí, kdo co dokáže a jaké jsou volební programy konkrétních partají. Když jsem na sociální síti X zhlédl některé fotografie, říkal jsem si, že volební lístky by se měly dávat pouze po vykonání psychotestů.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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