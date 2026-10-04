Spokojený volič. Stačí mu fotka s Míšou Davidem a červená kšiltovka

Volby se blíží a politici se snaží za naše peníze dělat co největší show, aby získali potřebné hlasy. Jasně, klasický politický boj, který probíhá před každými volbami. Nic zvláštního. Přesto je až smutné to, že někteří voliči skočí na velmi laciné triky a je jim fakticky jedno, jakou stranu volí, kdo co dokáže a jaké jsou volební programy konkrétních partají. Když jsem na sociální síti X zhlédl některé fotografie, říkal jsem si, že volební lístky by se měly dávat pouze po vykonání psychotestů.
Fotečka s Míšou Davidem, kšiltovka Silné Česko
Přesně takto málo některým voličům stačí. Když vidí hvězdu showbyznysu, dostanou krásnou kšiltovku a tašku plnou dárečků, mají jasno. Průměrně inteligentní člověk si říká, že to snad ani není možné. Ale je. Takovýchto voličů se v poslední době objevuje obří množství. Vůbec jim nevadí, že jde jen o laciný trik, kterým si je politik prostě a jednoduše koupí. Nic víc, nic míň. Obyčejný politický handl se vším všudy.
Tady je vymalováno. Fotečka s Míšou Davidem, kšiltovka Silné Česko a k tomu plná taška dárečků zcela ZDARMA. Proti téhle kombinaci žádná účinná zbraň neexistuje, což v hnutí ANO samozřejmě moc dobře ví, a proto vyhrávají. Je to jednoduché.
Foto @OndrejLeinert https://t.co/R1LQ1Sd60y
— Roman Maca (@_Roman_Maca) October 3, 2026
Na takovýchto voličích stojí volby?
Bohužel tomu tak je. Spoustě lidí stačí jen základní věci. Prostě se jim líbí Michal David a chtějí s ním fotku.Nezajímá je, že tento umělec vstupoval kdykoli a pro kohokoli, hlavně že to cinkalo. Nepídí se po nějakých detailech i po tom, že kšiltovku, kterou obdrželi si vlastně platí ze svých daní. Některým lidem stačí i obyčejná kobliha, propiska nebo cokoli jiného, co dostanou zdarma. Slovo zdarma je pro ně prostě magické, i když v tomto případě neplatí. Kombinace levných slibů a triků je všemocná a žádná účinná zbraň proti ní neexistuje, čehož si je Hnutí ANO velmi dobře vědomo, a proto vítězí. Nic složitého.
Dám důchodcům jednorázově peníze a mám vyhráno
Je to tak. Kolik důchodců dokonale zmanipulovalo ono pověstné Babišovné 5000 korun na hlavu, které se rozdávalo v roce 2020? Mraky. Vůbec jim nevadilo, že nedojde k žádné reformě penzí a že jde o nesystémové řešení. Každá koruna se prostě počítá.
Tip: Babišovo nedělní video. Útoky na předchozí vládu jako zástěrka vlastních chyb?
Demokracie asi dojede na rovné volební právo
Už to tak vypadá. Manipulování masou lidí je i díky moderním technologiím stále jednodušší. Proč? Protož jsou jednodušší i lidé, kteří volí. Bohužel.
Zdroje info: Autor, X
Andrej Babiš: Náhledové foto Andrej Babiš/Meta
The post Spokojený volič. Stačí mu fotka s Míšou Davidem a červená kšiltovka
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