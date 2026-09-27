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Nedělní Babišovo video. Útoky na předchozí vládu jako zástěrka vlastních chyb?

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Premiér České republiky Andrej Babiš opět vydal své nedělní video. Opět se snažil pomocí grafů, kritiky předchozí vlády dokázat, jak nám to všechno funguje a jak Česká republika směřuje kupředu. Na jednu stranu je to od něho hezké, na druhou ale poměrně průhledné. Chce šířit dobro a ukázat, jak se máme skvěle. Zatím to ale tak nějak vypadá, že se věci mají trochu jinak. České veřejné finance se bohužel zhoršují, a to poměrně solidně. Možná by stálo za to tuto skutečnost prostě a jednoduše přiznat.
Smiling man in a dark suit and blue tie speaks at a microphone on an outdoor stage stage backdrop behind him

Smiling man in a dark suit and blue tie speaks at a microphone on an outdoor stage stage backdrop behind him

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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