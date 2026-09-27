Nedělní Babišovo video. Útoky na předchozí vládu jako zástěrka vlastních chyb?

Premiér České republiky Andrej Babiš opět vydal své nedělní video. Opět se snažil pomocí grafů, kritiky předchozí vlády dokázat, jak nám to všechno funguje a jak Česká republika směřuje kupředu. Na jednu stranu je to od něho hezké, na druhou ale poměrně průhledné. Chce šířit dobro a ukázat, jak se máme skvěle. Zatím to ale tak nějak vypadá, že se věci mají trochu jinak. České veřejné finance se bohužel zhoršují, a to poměrně solidně. Možná by stálo za to tuto skutečnost prostě a jednoduše přiznat.
Každý nový dluh není proinvestovaný
Pokud by tomu tak bylo, nejspíše nelze říct proti jednání současné vlády křivé slovo. Vypadá to ale tak, že se věci mají trochu jinak. Stát se bohužel nezadlužuje jenom kvůli dálnicím, zlepšení infrastruktury a energetice. Má problém v nastavení příjmů a výdajů státu. Náš deficit je jinými slovy strukturální.
Stát nemá dlouhodobě na své běžné výdaje
Na tuto skutečnost upozorňoval na sociálních sítích několikrát už bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.Jestliže se běžné výdaje umořují dalším dluhem, je to špatně. Jde o hospodaření, které je vedeno nesprávně, nikoli kvalitní investiční strategie. Vždyť každý vypůjčená miliarda spouští vodopád úroků. Náš účet nikde nezmizí, někdo to prostě bude muset zaplatit, a to nejspíše další vlády, naše děti, vnuci. Zadlužujeme další generace lidí, kteří nám jednou poděkují.
Tip: Po nás ať přijde potopa. Kalousek upozorňuje na to, že se Česku dluh prodražuje nejrychleji v EU.
Útoky na předchozí vládu nic neřeší
To je na tom to nejhorší. Ano, předchozí vláda toho spousty zpackala, nicméně útočit na ni třičtvrtě roku poté, co začala vládnou nová vláda, je prostě a jednoduše trapné. Myslím, že bychom si od premiéra zasloužili odpovědi na následující tři otázky.
Kolik vlastně dohromady utrácíme?
Na co si stát konkrétně půjčuje?
Jak se bude dluh následně brzdit a splácet?
Současná vláda by se neměla měřit podle toho, jak dokáže nadávat na tu předchozí. Měří se jednoduše v tom, jak hospodaří. To bychom si měli uvědomit všichni.
Zdroje info: Autor, X
Premiér České republiky Andrej Babiš: Náhledové foto Andrej Babiš/Meta
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