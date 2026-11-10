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Švýcarsko ustoupilo od své neutrality. Na nejbližším MS si také Rusko nedokáže představit

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Dennívýzva
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Švýcarsko doposud zastávalo neutrální postoj, jak je této zemi vlastní již po dlouhá desetiletí. Nyní se ale stát ze střední Evropy taktéž vymezil proti startu ruských hokejistů na nejbližším hokejovém šampionátu hráčů do 20 let, jenž se na přelomu roku odehraje v Kanadě.
Švýcarsko ustoupilo od své neutrality. Na nejbližším MS si také Rusko nedokáže představit

Švýcarsko ustoupilo od své neutrality. Na nejbližším MS si také Rusko nedokáže představit

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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