Švýcarsko ustoupilo od své neutrality. Na nejbližším MS si také Rusko nedokáže představit

Švýcarsko ustoupilo od své neutrality. Na nejbližším MS si také Rusko nedokáže představitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Švýcarsko ustoupilo od své neutrality. Na nejbližším MS si také Rusko nedokáže představitZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 10.11.2026 08:19
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