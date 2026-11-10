Pět pádných argumentů, proč by se Rusko nemělo vrátit do mezinárodního hokeje

5) Válečný konflikt na Ukrajině
Čtyřiadvacátého únorového dne roku 2022 započala další temná kapitola evropských dějin. Rusko započalo ozbrojený konflikt na Ukrajině, který zatím nemá konce. Vyžádal si už mnoho lidských životů, ovlivňuje životy milionů lidí v negativním smyslu. Rusko tento konflikt označuje jako „speciální vojenská operace“, jiní mluví o Putinově válce. Demokratická společnost je však vesměs jednotného názoru, že dokud na Ukrajině boje pokračují, neměli by ruští sportovci figurovat na mezinárodních turnajích, hokej nevyjímaje.
4) Politika do sportu nepatří, Rusko ji ale v hokeji využívá
Absence Ruska na mezinárodních turnajích vytváří mezi fanoušky dva tábory. Jedni mluví o tom, že tím klesá konkurence a politika do sportu nepatří, jiní zase nechtějí slyšet o návratu Ruska, dokud boje neskončí. Argument, že politika do sportu nepatří se zdá být obzvlášť v hokeji lichá, neboť Rusko rádo používá hokej jako svou výstavní vitrínu i v politice, nástroj propagandy. Mnozí hokejisté současní i bývalí podporují současný režim a válku na Ukrajině veřejně neodsuzují, spíše se staví na stranu Putina.
3) Nesouhlas hokejových velmocí
Proti možnému návratu ruských hokejistů na základě rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) vyvolal řadu negativních reakcí ze strany účastníků MS. Hokejové velmoci se již vymezily proti jeho přítomnosti, avizují, že proti Rusku hrát nebudou. Patří mezi ně Česko, Kanda, Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko, Ukrajina či Rakousko. Pořadatelé blížících se mezinárodních turnajů v hokeji již jasně signalizovali, že si přítomnost agresora nepřejí. Hrozí neudělením víz či dokonce zrušení pořadatelství či dalším bojkotem turnajů.
2) Bezpečnostní riziko
Není se čemu divit, že organizátorům se do pořádání turnajů příliš nechce. Přinese to obrovské vícenáklady na zvýšení bezpečnosti. Turnaj s účastí Ruska víří emoce, přináší obrovská rizika na kluzišti i mimo něj. Může dojít k potyčkám fanoušků ve městech i ochozech, nevraživosti na hrací ploše. A řekněme si upřímně, pískot fanoušků při znění ruské hymny či další incidenty by mohli být sudem se střelným prachem, který by v krajním případě mohl válečný konflikt třeba i rozšířit. Rusko by si takové ponížení na mezinárodní scéně líbit nenechalo.
1) Proti komu by Rusko hrálo?
Proti návratu Ruska do mezinárodního hokeje se rázně vymezil velký počet hokejových zemí. Neutrální jsou zatím pouze Švýcarsko s Německem, Slovensko s Kazachstánem jejich účast dokonce vítají. USA, Slovinsko a Maďarsko zatím oficiální postoj nezaujaly, ale už nyní se rýsuje i scénář, že při návratu Ruska na turnaje by se mohlo také stát, že by tato východoevropská země neměla proti komu hrát. Kromě samotné značky MS by utrpěly velké ztráty i jednotlivé svazy a IIHF. Sponzoři vyhrožují vypovězením smluv, zemím za bojkot hrozí pokuty. Měl by takový turnaj svého vítěze? Spíše se jeví scénář, že by oblíbený turnaj ztratil na své váze a popularitě.
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