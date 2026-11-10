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Pět pádných argumentů, proč by se Rusko nemělo vrátit do mezinárodního hokeje

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Dennívýzva
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Již více jak týden rezonuje hokejovým prostředím rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) o navrácení Ruska do mezinárodního hokeje. Mezinárodní hokejová federace IIHF zvažuje všechny varianty, ale zároveň sílí tlak některých zemí na absenci válečného agresora. Podívejme se na pět pádných argumentů, proč by se Rusko nemělo vrátit na mistrovství světa.
Pět pádných argumentů, proč by se Rusko nemělo vrátit do mezinárodního hokeje

Pět pádných argumentů, proč by se Rusko nemělo vrátit do mezinárodního hokeje

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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