Vrácení oblečení může stát i několik stovek: Porovnali jsme pravidla módních e-shopů

Nakupování módy přes internet má jednu zásadní nevýhodu. Oblečení si před zaplacením nevyzkoušíme. Jak jsme zjistili už při porovnání velikosti 42 u různých módních e-shopů, stejné číslo na štítku může u různých značek znamenat rozdíl několika centimetrů. Vrácení zboží proto není okrajová služba, ale důležitá součást online nákupu. Tentokrát jsme prošli aktuální pravidla známých prodejců a sledovali lhůtu, cenu vrácení, možnost odevzdání na prodejně, potřebné formuláře i způsob refundace.
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Zákon garantuje 14 dní, obchody často nabízejí výrazně více
U nákupu uzavřeného přes internet má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Náklady na jeho odeslání zpět přitom standardně nese zákazník, pokud se obchod nerozhodne nabídnout výhodnější podmínky. Prodávající má následně vrátit peníze včetně nákladů na nejlevnější nabízený způsob původního dodání.
Právě vlastní nadstandard jednotlivých e-shopů vytváří velké rozdíly. Zalando a About You aktuálně umožňují vrácení do 30 dnů a zpětnou dopravu hradí obchod. U Zalanda se vratka registruje online a zákazník získá vratkový kód nebo štítek. About You rovněž nabízí bezplatné vrácení prostřednictvím partnerských dopravců.
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Zara a Reserved jsou zdarma hlavně pro zákazníky poblíž prodejny
Jiný model mají řetězce s rozsáhlou sítí kamenných obchodů. Zara umožňuje online nákup během 30 dnů od odeslání objednávky vrátit bezplatně v prodejně. Za předání balíku dopravci ale aktuálně účtuje 79 Kč a domácí vyzvednutí stojí 129 Kč. Požadavek se vytváří v zákaznickém účtu nebo přes odkaz z e-mailu k objednávce. Peníze obchod vrací stejným způsobem, jakým zákazník platil.
Podobně funguje Reserved. Zákazník má 30 dní od převzetí objednávky, vrácení na prodejně je zdarma, přes Zásilkovnu stojí 69 Kč a svoz kurýrem DPD 79 Kč. U placených variant se částka odečte přímo z refundace. Pro zaslání zboží je potřeba elektronický formulář, zatímco při vrácení v kamenném obchodě ho zákazník vyplňovat nemusí.
To je detail, který se při hledání nejnižší ceny snadno přehlédne. Jak jsme upozorňovali také u změn nákupních návyků Čechů, skutečná cena nákupu není jen částka uvedená u výrobku, ale také doprava, případná dobírka a náklady na vrácení.
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Nejdelší lhůta nemusí znamenat nejvýhodnější vrácení
Velmi zajímavě vychází Bonprix. Prodejce poskytuje 100 dní na vrácení zboží, což je výrazně více než běžných 30 dnů. Má to ale háček. Balíček zákazník odesílá na vlastní náklady a osobně ho na adrese pro vrácení odevzdat nelze. Registrovaní zákazníci mohou vratku nahlásit ve svém účtu, ale ani bez účtu není elektronický formulář povinný. Refundace má proběhnout do 14 dnů.
Ještě názornější je Cellbes. Obchod poskytuje 60denní možnost vrácení, ale podle aktuálního ceníku může být při částečném i úplném vrácení účtováno 100 až 200 Kč. Zákazník vratku registruje pomocí čísla objednávky a e-mailové adresy a vyplňuje formulář. Právě tady je dobře vidět, proč není rozumné sledovat pouze délku lhůty.
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Členství tentokrát delší lhůtu automaticky nepřináší
Kontrolovali jsme také členské programy. Delší lhůta pouze za členství se u porovnávaných obchodů neukázala jako běžný benefit. Bonprix nabízí 100 dní obecně, nikoli pouze členům. Cellbes uvádí 60denní vrácení jako standardní službu, přestože vlastní program Cellbes Member. Podobně například Lindex nabízí členům výhody spojené s dopravou a bonusy, zatímco základní lhůta pro vrácení zůstává 30 dní.
Před objednáním oblečení se proto vyplatí zkontrolovat nejen tabulku velikostí, ale také cenu zpáteční dopravy. U problematických střihů, o kterých jsme psali například u letních šatů pro plnější křivky, může být pravděpodobnost vrácení vyšší. Rozdíl mezi bezplatnou vratkou a poplatkem 200 korun už může snadno smazat celou výhodu původní slevy.
Podmínky a ceny byly ověřeny na oficiálních stránkách jednotlivých prodejců k 16. srpnu 2026 a mohou se v budoucnu změnit.