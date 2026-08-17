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Lidé bez domova uklízí Frýdek-Místek. Nově dezinfikují lavičky

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Lidé bez domova nově pomáhají ve Frýdku-Místku s dezinfikováním laviček v městských parcích. O tuto službu rozšířil své portfolio sociální projekt města Stravenka F-M, který od roku 2023 vede středisko Bethel. Lidé žijící na ulici pomáhají s úklidem veřejných míst, za což dostávají stravenky na nákup potravin.
Lidé bez domova ve Frýdku-Místku dezinfikují lavičky.

Lidé bez domova ve Frýdku-Místku dezinfikují lavičky.

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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