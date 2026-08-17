Na železničním přejezdu u Říkovic auto narazilo do závor, omezilo provoz na koridoru

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Na železničním přejezdu u Říkovic auto narazilo do závor, omezilo provoz na koridoruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na železničním koridoru mezi Říkovicemi a Přerovem nehoda omezila provoz. Na přejezdu osobní auto narazilo do závor a přejezd poškodilo. Událost vyšetřuje policie. Provoz byl veden po jedné koleji.
Ilustrační foto
Zdroj: Hanácká Drbna
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