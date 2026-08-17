Máte doma po babičce starý budík? Tento nenápadný kousek má dnes hodnotu přes 7 500 Kč

Za dob Československa býval mechanický budík běžnou součástí nejedené ložnice. Dnes některé modely PRIM končí u sběratelů a za ty zajímavější si prodejci nebojí říct i několik tisíc korun.
Rozhodně to ale neznamená, že každý starý budík představuje malý poklad. O ceně rozhoduje konkrétní provedení, stáří, funkčnost i zachovalost. A právě mezi zdánlivě obyčejnými kusy se mohou skrývat ty nejcennější.
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Za řadou československých budíků stojí
výrobna Chronotechna Šternberk. Výroba zde začala už krátce po druhé světové válce a postupně z rukou zdejších dělníků vzešla celá řada mechanických budíků, hodin i kuchyňských minutek. V pozdějších letech nesly výrobky známou značku PRIM. Chronotechna Šternberk patřila k významným výrobcům hodin a budíků v Československu. Právě odsud pocházela řada modelů, které dnes vyhledávají sběratelé. Foto: Antik-Hovorka.cz
Budík, který před několika desetiletími stál na nočním stolku téměř bez povšimnutí, může dnes připomínat nejen dětství našich předků, ale také velmi zajímavou
etapu československého průmyslového designu.
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Velkou pozornost přitahují výrobky z období, kdy domácí design reagoval na tzv.
bruselský styl. Chronotechna ve Šternberku zařadila podobně pojaté hodiny a budíky do sortimentu na přelomu 50. a 60. let. Typické byly výraznější tvary, barvy a vzhled, který je snadno rozpoznatelný i dnes.
Znalec československé hodinářské výroby a autor knihy Primky Libor Hovorka v rozhovoru pro nakladatelství Host řekl:
„Podle mého názoru patří šedesátá léta a počátek sedmdesátek k nejlepšímu období z pohledu designu i kvality zpracování.“
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Zajímavostí je
cestovní budík B50, kterému se kvůli skládacímu pouzdru říká Harmonička. Do výroby se dostal v roce 1959 a podle historie Chronotechny šlo o nejmenší budík, který šternberský podnik vyráběl. Cestovní budík Harmonička se začal vyrábět na konci 50. let. Díky skládacímu pouzdru patřil k nejmenším budíkům, které Chronotechna ve Šternberku vyráběla. Foto: Antik-Hovorka.cz
Na specializovaném portálu AntikPrim se plně funkční Harmonička ze 60. let prodávala za 790 korun. Na trhu se objevila i trojice těchto budíků za 4 200 korun. Ani zajímavý model tedy automaticky neznamená desetitisícovou hodnotu.
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Pokud podobný budík najdete při vyklízení půdy nebo chalupy, vyplatí se nejprve zjistit, co přesně máte před sebou.
Zaměřila bych se zejména na: značku a logo na ciferníku tvar pouzdra a barevné provedení typ mechanického strojku funkčnost chodu i zvonění zachovalost ciferníku, ručiček a sklíčka původní součástky a případné dobové pouzdro
Právě
kompletnost budíku může být pro zájemce důležitější než dokonale naleštěný povrch. Bez znalosti konkrétního modelu bych proto budík nerozebírala, nepřelakovávala ani se nesnažila za každou cenu odstranit všechny stopy stáří.
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Pokud uvažujete o prodeji starého budíku, je dobré držet očekávání při zemi. Běžné mechanické budíky PRIM se dnes na specializovaných portálech objevují
jen za několik stokorun.
Výrazně výše se dostávají
atraktivnější provedení. Letos v srpnu je funkční model PRIM Televize v bruselském stylu nabízen na Sbazaru za 7 590 Kč, na Aukru se obdobný kus objevuje za 6 900 Kč. Jde však o nabídkové ceny, nikoli důkaz, že se za ně budík skutečně prodá. Stylové budíky PRIM dnes lákají především výrazným retro designem. Zachovalé a funkční kusy mohou mít pro sběratele hodnotu v řádu tisíců korun. Foto: Aukro.cz
Částka blížící se několika tisícům korun může připadat v úvahu tedy jen tehdy, pokud jde o mimořádně atraktivní a
zachovalý kus. Pokud nějaký takový objevíte po prarodičích, nevyhazovala bych ho. Nejdříve bych se ale pokusila zjistit model a porovnala několik skutečně srovnatelných nabídek. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hostbrno.cz, antik-hovorka.cz, sbazar.cz, aukro.cz