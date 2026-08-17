Krémové brambory se smetanovo-sýrovou omáčkou a zeleninou z jedné rychlé pánve na sedlácký způsob

Když mi doma po víkendovém vaření
zbyly uvařené brambory v lednici, přemýšlela jsem, jakým způsobem jim vdechnout úplně nový živo. A vyhnout se obyčejnému, trochu nudnému opékání na másle či sádle. Dostala jsem skvělý nápad spojit je s jemnou smetanou, výrazným uleželým sýrem a celou paletou barevné čerstvé i . Výsledkem byla sterilované zeleniny neskutečně lahodná, krémová a voňavá dobrota. Od té doby vařím brambory v hrnci navíc úplně plánovaně jen abych si tuhle báječnou pánev mohla během týdne znovu a znovu připravit.
Celé jídlo je hotové doslova
za pár minut na . To oceníte hlavně ve chvílích, kdy nemáte čas na složité vyváření a mytí hromady špinavého nádobí. Nádherná vůně orestované jedné jediné pánvi šalotky, sladké papriky a nasekaného česneku okamžitě provoní celý dům a přiláká k stolu všechny členy rodiny. Jemná se sýrovým nádechem dokonale obalí každý jednotlivý kousek brambor, zatímco smetanová omáčka křupavá mrkev a zelený hrášek dodají pokrmu neobyčejnou svěžest, skvělou texturu a zářivé barvy.
Můj tip zní: Pokud chcete, aby byla výsledná omáčka neuvěřitelně sametová a hladká, použijte kvalitní smetanu ke šlehání s vyšším obsahem tuku a sýr Grana Padano strouhejte vždy zásadně čerstvý na velmi jemném struhadle těsně před přidáním do pánve, protože se tak okamžitě rozpustí, krásně pokrm zahustí a vytvoří dokonalou emulzi bez jakýchkoliv hrudek. Recept na zeleninovou pánev s bramborami a krémovou sýrovou omáčkou
Celkový čas přípravy pokrmu: 35 minut Ingredience potřebné k přípravě 800 g uvařených brambor (nejlépe z předchozího dne) 2 středně velké mrkve 1 velká sladká paprika (červená nebo žlutá) 2 větší šalotky 3 stroužky česneku 1 špetka soli (dle chuti) 1 plná lžička mleté sladké červené papriky 3 lžíce másla (nebo kvalitního rostlinného oleje) 300 ml smetany ke šlehání (obsah tuku minimálně 31 %) 100 g sýra Grana Padano (čerstvě nastrouhaného) 150 g sterilovaného hrášku (bez nálevu) 1 svazek čerstvé hladkolisté petrželky Postup při přípravě bleskové pánve s krémovou sýrovou omáčkou
1. Předem uvařené a vychladlé
brambory pečlivě oloupejte a nakrájejte na stejně velké větší kostky nebo silnější plátky, aby se při míchání v pánvi nerozpadly.
2. Čerstvou
mrkev oškrábejte a nakrájejte na velmi malé kostičky, sladkou papriku zbavte jádřince a nakrájejte na drobno, obě šalotky oloupejte a nasekejte nadrobno a stroužky česneku utřete nebo nasekejte na tenké plátky.
3. Na velké hluboké pánvi rozpusťte
máslo, přidejte nakrájenou šalotku, mrkev i papriku a na středním plameni vše za občasného míchání poctivě restujte, dokud zelenina lehce nezměkne a nezíská krásnou zlatavou barvu.
4. K orestované zelenině přidejte nasekaný
česnek, přisypte mletou sladkou červenou papriku, dochuťte špetkou soli a za stálého míchání nechte vše jen pár vteřin rozvonět, aby paprikový základ nezhořkl. Teď přišly na řadu brambory
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5. Do pánve k voňavé zelenině vsypte nakrájené uvařené
brambory, jemně je promíchejte se základem a nechte je ze všech stran chvilku opékat, aby nasákly veškeré chutě a tuk.
6. Obsah pánve zalijte
smetanou ke šlehání, ihned přisypte jemně nastrouhaný sýr Grana Padano a na mírném ohni za stálého míchání nechte sýr zcela rozpustit a smetanu mírně zredukovat do husté krémové omáčky.
7. Z konzervy odlijte nálev, odměřte
sterilovaný hrášek a spolu s jemně nasekanou čerstvou hladkolistou petrželkou jej přisypte do bublající omáčky k bramborám.
8. Všechny suroviny v pánvi naposledy velmi jemně a opatrně promíchejte stěrkou nebo vařečkou, nechte ještě
1 minutu na mírném plameni společně provařit, aby se všechny chutě dokonalým způsobem propojily, odstavte ze sporáku a ihned podávejte na předehřáté talíře. Foto: Cooky.cz, dobrota z jedné pánve Tipy redakce: Zeleninu krájejte na opravdu drobné a rovnoměrné kousky, aby se na pánvi propekla do ideální struktury za stejnou dobu a mrkev nezůstala tvrdá. Místo sýra Grana Padano můžete bez obav použít i pravý parmazán Parmigiano Reggiano nebo zralé pecorino pro ještě výraznější a pikantnější tón omáčky. Pokud jsou vařené brambory vytažené přímo z lednice, nechte je před přidáním na pánev alespoň půl hodiny stát při pokojové teplotě, aby neochladily omáčku. Místo konzervovaného hrášku lze skvěle využít mražený mladý hrášek, který stačí předem v sítku krátce přelít vroucí vodou z rychlovarné konvice. Na úplný závěr můžete hotový pokrm při servírování posypat trochou čerstvě namletého černého pepře nebo několika kapkami kvalitního olivového oleje.
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