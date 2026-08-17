Poctivá škvarková pomazánka s čerstvými rohlíky a pikantní okurkou. Poctivá hospodská klasika

Když se u nás doma řekne poctivá
večerní mňamka k pivu nebo sklence vína, okamžitě mě napadne voňavá škvarková . Křupavé pomazánka , jemná cibulka, trochu plnotučné hořčice a vařené vajíčko dokáží vytvořit kombinaci, která okamžitě pohladí po duši. Největší radost mám vždycky z toho, když k ní upeču ještě teplé škvarky posypané kmínem a hrubou solí. Když si pak na čerstvý rohlík domácí rohlíky namažete silnou vrstvu této pomazánky a přikousnete k ní šťavnatou, lehce pikantní kyselou okurku, zažijete nefalšované gurmánské nebe.
Příprava je naprosto
jednoduchá a zvládne ji hravě každý, i když v kuchyni teprve začínáte. Základem je použít kvalitní a dobře vyškvařené škvarky, které můžete buď namlít na masovém mlýnku, nebo nasekat nožem či krátce rozmixovat, pokud máte rádi jemnější strukturu. Vždycky dělám raději dvojitou dávku, protože z misky mizí neuvěřitelným tempem.
Můj tip zní: Škvarky namelte jen zlehka tak, aby v pomazánce zůstaly malé křupavé kousky, a pomazánku po namíchání nechte alespoň 2 hodiny odležet v lednici, protože se v ní všechny ingredience dokonale propojí a rozvinou plnou chuť. Recept na tradiční škvarkovou pomazánku s domácím pečivem
Celkový čas přípravy pokrmu: 90 minut Ingredience potřebné k přípravě
Škvarková pomazánka: 300 g škvařených vepřových škvarků 2 vejce 1 střední cibule 2 lžíce plnotučné hořčice 2 lžíce přírodního sádla (změklého) 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře 4 sterilované okurky (plus navíc k podávání) 1 svazek jarní cibulky (na ozdobu) 1 sušená chilli paprička (volitelně na ozdobu)
Domácí rohlíky: 500 g hladké mouky 250 ml teplého mléka 20 g čerstvého droždí 1 lžička cukru krupice 50 g rozpuštěného sádla 1 lžička soli 1 vejce (na potření) 1 lžíce celého kmínu a hrubé soli (na posypání) Postup při přípravě škvarkové pomazánky a rohlíků
1. Do misky rozdrobte
čerstvé droždí, přisypte cukr krupici, zalijte trochou teplého mléka a nechte na teplém místě vyběhnout kvásek.
2. Do velké mísy nasypejte
hladkou mouku, přidejte sůl, rozpuštěné sádlo, zbytek teplého mléka a vzešlý kvásek.
3. Vypracujte hladké a nelepivé těsto, přikryjte ho utěrkou a nechte
45 minut kynout na teplém místě.
4. Mezitím dejte uvařit
vejce v hrnci s vodou natvrdo po dobu 9 minut, poté je ihned zchlaďte ve studené vodě a oloupejte.
5. Kyselé
sterilované okurky nakrájejte na tenké podélné proužky a připravte si je stranou k servírování.
6. Oloupanou
cibuli nasekejte na velmi drobné kostičky.
7. Křupavé
vepřové škvarky pomelte na masovém mlýnku nebo je rozmixujte v sekáčku na požadovanou strukturu.
8. Pomleté
vepřové škvarky přendejte do mísy, přidejte nasekanou cibuli, nastrouhaná uvařená vejce, plnotučnou hořčici a měkké přírodní sádlo.
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9. Pomazánku dochuťte
solí, mletým černým pepřem a vše důkladně promíchejte vidličkou do krémové konzistence. Dokončení rohlíků
10. Vykynuté těsto rozdělejte na 8 dílů, každý vyválejte do trojúhelníku a stočte od širší strany do tvaru rohlíku.
11. Rohlíky položte na plech s pečicím papírem, potřete rozšlehaným
vejcem a posypte celým kmínem a hrubou solí.
12. Plech vložte do trouby vyhřáté na 200 stupňů a pečte přibližně
15 minut až 20 minut do krásně zlatavé barvy.
13. Upečené rohlíky nechte mírně vychladnout na mřížce.
14. Do misky servírujte poctivou porci škvarkové pomazánky, posypte ji nakrájenou
jarní cibulkou, ozdobte chilli papričkou a podávejte s proužky sterilovaných okurek a čerstvými rohlíky. Foto: Cooky.cz, s domácím rohlíčkem je to mňamka Tipy redakce: Škvarky kupujte u ověřeného řezníka nebo si připravte vlastní domácí, protože kupované lisované škvarky bývají příliš suché. Pokud máte rádi pálivější chutě, vmíchejte do pomazánky půl lžičky mleté pálivé papriky nebo jemně nasekanou chilli papričku. Rohlíky před pečením postříkejte v troubě trochou vody z rozprašovače, získají tak úžasně křupavou kůrku. Do pomazánky můžete místo plnotučné hořčice vyzkoušet i hrubozrnnou hořčici, která dodá zajímavější strukturu. Pomazánku uchovávejte v uzavřené nádobě v lednici, kde vydrží v perfektním stavu i 4 dny.
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