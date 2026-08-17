Otevřel Tutanchamonovu hrobku a spustil sérii záhadných úmrtí. Sám zemřel až o 16 let později

Jeden z největších archeologických objevů vedl k řadě nevysvětlitelných tragédií. Dlouho se věřilo, že za tím stála Tutanchamonova kletba. Věda však vysvětluje smrtící dědictví hrobky faraona Tutanchamona v egyptském Údolí králů, kterou 16. února 1923 otevřel archeolog Howard Carter, trochu jinak.
Carterův neuvěřitelný nález proměnil mladého panovníka v nejslavnějšího faraona. Po otevření Tutanchamonovy hrobky se začaly dít zvláštní věci, které vedly k úmrtí celého týmu archeologa, který ji otevřel.
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Nejnovější výzkumy naznačují, že proslulá kletba krále Tutanchamona by mohla být ukotvena v realitě mnohem více vědecké než nadpřirozené. Což pro někoho může znamenat úlevu, ale pro druhého zklamání.
Tutanchamonovu hrobku mohou návštěvníci navštívit v Egyptě. Foto: ولاء/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) Otevření hrobky vedlo k hrůzostrašným událostem
Abychom odhalili tajemství starověké hrobky, musíme se vrátit ke zdroji: k příběhu o prokletí krále Tuta a sledu nepravděpodobných událostí kolem muže, který prokletí možná nevědomky spustil.
Jakmile Carter se svým týmem hrobku otevřel, začaly se dít zvláštní věci. Velmi dlouho se věřilo, že jsou všichni jednoduše prokletí.
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Je nesporné, že pro některé z těch, kteří byli spojeni s průzkumem hrobky krále Tuta, přišla smrt za tragických a náhlých podmínek. Mezi nejvýznamnější patřil mecenáš celé expedice:
Lord Carnarvon byl v Egyptě poštípán komárem a jednoho dne se při holení omylem řízl, což vedlo k infekci. Otravě krve podlehl 5. dubna 1923. Když byla hrobka objevena, Howard Carter neměl sebemenší tušení, že by v ní mohly po tak dlouhou dobu přežívat nebezpečné plísně. Foto: Wikimedia Commons/Public Domain
Ačkoli žádný důkaz nikdy nespojoval Carnarvonovu smrt s nadpřirozenou „kletbou“, podivné okolnosti a načasování jeho úmrtí vyvolaly poutavý příběh, který rychle zaujal veřejnost.
Představu o kletbě podpořilo i několik dalších předčasných úmrtí:
George Jay Gould I. zemřel 16. května 1923 na horečku po návštěvě hrobky. A.C. Mace, člen Carterovy výkopové čety, zemřel 6. dubna 1928 na komplikace způsobené zánětem pohrudnice a plic. Kapitán Richard Bethell, který pracoval jako Carterův tajemník, se 15. listopadu 1929 udusil v posteli v klubu v Mayfairu.
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K legendě o prokletí mumie se přidal podivný příběh
sira Bruce Inghama, Carterova přítele. Poté, co použil mumifikovanou ruku, kterou dostal od Cartera, jako těžítko, jeho dům záhadně vyhořel.
Zastánci konspiračních teorií se pokoušeli spojit Carterovu smrt s údajným vlivem kletby, přestože
Carter podlehl lymfomu 2. března 1939, tedy 16 let poté, co si domnělá kletba vyžádala svou první oběť. Otevření Tutanchamonovy hrobky vedlo ke zvláštním okolnostem. Foto: Magnific Za vše mohla plíseň, která v hrobce přežívala
Posedlost západního světa starověkým Egyptem, známá jako „egyptománie“, nebyla vyvolána pouze slavným objevem hrobky krále Tuta a nezmizela ani s jeho odchodem. Navzdory pověstem o kletbě spojené s narušením hrobky se veřejnost dychtivě shromažďovala, aby viděla relikvie krále Tuta, kdykoli byly vystaveny po celé zemi. Točilo i točí se kolem toho velké množství peněz.
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Například v roce 1973 se odehrál další případ úmrtí spojený s mumiemi. Badatelé vstoupili do hrobky krále Kazimíra IV. v Polsku. Během několika měsíců po návštěvě deset z dvanácti návštěvníků hrobky, která byla zapečetěna od 15. století, tragicky zemřelo. Mohla za to
houba Aspergillus flavus. Otevření hrobky bylo dlouho považováno za spuštění kletby. Foto: ولا/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Aspergillus flavus může
poškodit imunitní systém a dostat se z plic i do zbytku těla. I když nelze prokázat, že právě tato houba nakazila dnes již dávno mrtvé muže spojené s prokletím krále Tuta, někteří odborníci poznamenali, že Carnarvon, Gould i Mace vykazovali příznaky odpovídající infekci způsobené touto plísní.
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Co by si Carter myslel sto let později, ne o kletbách, ale o plísni, která dřímá a čeká, až se přichytí na ty, kdo vniknou do zapečetěných hrobek, které nikdy neměly být otevřeny?
Děsivější realita toho, co Cartera a jeho tým potkalo, možná není v tom, že by je za jejich houževnatý průzkum potrestala prastará kletba. Co když je nemoc stihla kvůli jejich plenění za účelem zisku a neúctě k něčemu prastarému, co možná nikdy nemělo být objeveno?
Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Popular Mechanics, The Washington Post, JSTOR Daily