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Otevřel Tutanchamonovu hrobku a spustil sérii záhadných úmrtí. Sám zemřel až o 16 let později

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Jeden z největších archeologických objevů vedl k řadě nevysvětlitelných tragédií. Dlouho se věřilo, že za tím stála Tutanchamonova kletba. Věda však vysvětluje smrtící dědictví hrobky faraona Tutanchamona v egyptském Údolí králů, kterou 16. února 1923 otevřel archeolog Howard Carter, trochu jinak.
Otevřel Tutanchamonovu hrobku a spustil sérii záhadných úmrtí. Sám zemřel až o 16 let později

Otevřel Tutanchamonovu hrobku a spustil sérii záhadných úmrtí. Sám zemřel až o 16 let později

Zdroj: Kapitalio
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