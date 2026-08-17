Pixel Watch 5 přináší možná zbytečnost, která vám změní každý den. Ciferníky nakreslí umělá inteligence

Dne 12. srpna 2026 na akci Made by Google někdo zadal do Pixel Watch 5 dvě slova: „pink unicorns“. Na displeji hodinek se během okamžiku objevil ciferník s růžovými jednorožci, unikátní, nikde předtím neexistující. Právě tohle je ta „možná zbytečnost“: generativní ciferníky, které kreslí model Nano Banana přímo na zápěstí. Žádný nový zdravotní senzor, žádný průlom v měření tepu. Čistá estetika řízená umělou inteligencí. Jenže na ciferník se díváte desítky, možná stovky krát denně. A právě tam leží háček: změna, která vypadá jako hračka, se promítne do každého pohledu na zápěstí.
Jak generativní ciferníky fungují v praxi
Princip je prostý: otevřete funkci Generative Watch Faces, napíšete textový popis a Gemini vygeneruje vizuál. V hands-on ukázce na
Android Central to vypadalo plynule: prompt, pár sekund, hotový ciferník. Google zatím nerozepsal podrobný návod krok za krokem a v dohledaných zdrojích se nepotvrdilo, že by šlo nahrávat vlastní fotku. Jde tedy o textově řízenou generaci, ne o editor obrázků.
Je to užitečné? Záleží na úhlu pohledu. Racionální kupec v tom neuvidí důvod vytáhnout platební kartu. Ale pro člověka, který si mění tapetu na telefonu každý týden, je to přesně ten typ mikropersonalizace, která z hodinek udělá víc než jen displej s časem. Google tu posouvá argument od „vyberte si z galerie ciferníků“ k „popište, co chcete vidět“. To dosud na zápěstí nikdo nenabízel takhle přímo.
Co skutečně mění každý den víc než ciferník
Generativní ciferníky jsou titulková hvězda. Racionální důvody ke koupi ale leží jinde, ve Wear OS 7 a v tom, co Gemini umí kromě kreslení.
Gemini na zápěstí: hodinky odpovídají na dotazy, navrhují odpovědi na zprávy, hledají kontakty v telefonu. Google v oficiální nápovědě uvádí podmínku „podporovaný jazyk a region“. Čeština je v ekosystému Gemini podporovaná, ale výslovné potvrzení pro Pixel Watch 5 zatím chybí; pravděpodobnost je vysoká, jistota ne. Workout builder: uživatel si složí vlastní tréninkový plán přímo na hodinkách, bez telefonu. 30denní zdravotní trendy: Blood Pressure Trends a Insulin Resistance Trends nevyhodnocují okamžitý stav, ale pracují s přibližně měsíční historií dat. Hodinky tedy „neměří tlak“ v reálném čase, spíš ukazují, kam se vaše hodnoty posouvají. Rychlejší čip a víc paměti: Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated přináší podle Googlu 20% vyšší výkon a 50 % více RAM. Úložiště narostlo na 64 GB, tedy dvojnásobek proti Pixel Watch 4. Přesnější GPS: Google tvrdí dvakrát vyšší přesnost díky dual-band GPS.
Tohle je balík, který v součtu skutečně mění každodenní interakci s hodinkami. Ciferníky jsou třešnička; Gemini a zdravotní trendy jsou dort.
Kolik to stojí a co zůstalo stejné
Design se nezměnil. Velikosti 41 a 45 mm zůstávají, displej svítí stejnými 3 000 nity, deklarovaná výdrž baterie se neposunula. Kdo čekal vizuální revoluci, nedostane ji.
V USA startuje 41mm verze na 399 dolarech (o 50 dolarů víc než Pixel Watch 4), 45mm na 429 dolarech (nárůst o 30 dolarů). Česká cena v době psaní ještě nebyla na oficiálních stránkách zveřejněna. Pro kontext: Pixel Watch 4 se v
českém Google Store prodávají za 9 990 Kč (41 mm) a 10 990 Kč (45 mm). Dá se čekat mírné zdražení, řádově v jednotkách stokorun.
Pixel Watch 4 Pixel Watch 5 Čip Snapdragon W5 Gen 1 Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated Úložiště 32 GB 64 GB Generativní ciferníky Ne Ano Zdravotní trendy Omezené Blood Pressure + Insulin Resistance Workout builder Ne Ano Design 41/45 mm 41/45 mm (beze změny)
Pro majitele Pixel Watch 4 je upgrade opatrný. Pro nového kupce, který přechází z jiných hodinek nebo žádné nemá, dává Pixel Watch 5 výrazně víc smyslu.
Konkurence a české reálie
Apple Watch Series 11 startují v ČR na 10 990 Kč a zůstávají silnější volbou pro uživatele iPhonu. Samsung Galaxy Watch8 letos přešel na novější platformu Snapdragon Wear Elite, takže má na papíře výkonnější základ. Pixel Watch 5 ale nabízí něco, co ani jeden konkurent zatím nemá: generativní ciferníky a hlubokou integraci Gemini přímo v hodinkách.
Prodej Pixel Watch 5 oficiálně začíná 20. srpna 2026. Předobjednávky běží od 12. srpna. České prodejní kanály a korunová cena čekají na zveřejnění, ale dosavadní praxe Google Store CZ naznačuje, že hodinky dorazí stejnou cestou jako předchůdce.
Pixel Watch 5 nejsou hodinky, které by vás ohromily jednou velkou novinkou. Jsou to hodinky, které vás překvapí dvacetkrát denně, pokaždé, když zvednete zápěstí a uvidíte ciferník, který jste si sami vymysleli, odpověď, o kterou jste neprosili, nebo trend, který jste netušili.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman