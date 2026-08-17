Tisíce lidí zakouší biblický průchod mořem. Spojení mezi korejskými ostrovy Jindo a Modo funguje pouze hodinu a pak zase zmizí.

„Zázrak Jindo“ má velmi pozemské vysvětlení – a přesto je kombinace Měsíce, Slunce, mořského dna a místní geografie natolik přesná, že naživo působí téměř nemožně.
Nejprve z vody vystoupí tenká čára
Jindo leží u jihozápadního pobřeží Jižní Koreje. Když nastanou vhodné podmínky, mezi částí ostrova u vesnice Hoedong-ri a malým ostrovem Modo začne hladina prudce klesat.
Z vody se nejprve objeví několik vyvýšených míst. Ta se postupně propojí a nakonec vytvoří souvislý pás odkrytého mořského dna.
Podle Korea Tourism Organization měří přibližně
2,8 kilometru, je široký asi 30 až 40 metrů a nad hladinou zůstává kolem jedné hodiny. National Geographic uvádí podle různých míst šířku až kolem 60 metrů.
Není to tedy úzká pěšinka, po které by lidé museli přecházet v řadě za sebou. V nejvýraznější fázi vznikne široký pás bahnitého a kamenitého mořského dna a davy se po něm vydají směrem k Modo. Jen je dobré nezapomenout, že cesta má velmi přesný jízdní řád. Ten neurčuje člověk.
Moře se ve skutečnosti nerozděluje
Na fotografiích je snadné získat dojem, že se voda rozestoupila do stran a mezi dvěma masami oceánu zůstal suchý koridor.
Ve skutečnosti se děje něco mnohem méně dramatického – a fyzikálně zajímavějšího.
Klesne hladina celého okolního moře.
Mezi Jindem a Modo už totiž existuje mělký podmořský hřbet. Za běžného stavu je ukrytý pod vodou. Při mimořádně nízkém odlivu ale hladina klesne pod jeho nejvyšší část a na omezenou dobu jej odhalí.
Podle geovědkyně Kevan Moffett, kterou k jevu oslovil
National Geographic, mohl samotný hřbet vzniknout přednostním ukládáním sedimentu v linii mezi ostrovy, kde jsou místní proudové podmínky příznivější pro jeho hromadění. Moře tedy nevytvoří cestu. Jen na chvíli ukáže cestu, která tam celou dobu byla. foto instagram @ seoul.southkorea Nestačí říct: může za to Měsíc
Příliv a odliv samozřejmě souvisí především s gravitačním působením Měsíce a také Slunce. Jenže kdyby tím vysvětlení končilo, podobné tříkilometrové silnice by pravidelně vystupovaly z oceánu na mnoha dalších místech.
Při novu a úplňku se účinky Slunce a Měsíce více sčítají a vzniká takzvaný
skočný příliv – rozdíl mezi vysokou a nízkou hladinou bývá větší než obvykle. NOAA připomíná, že jde o pravidelný důsledek postavení Země, Měsíce a Slunce.
U Jinda však vstupuje do hry mnohem víc periodických složek.
Oceánografové mohou příliv rozložit na jednotlivé
slapové harmonické složky, které mají různé periody a amplitudy. Ovlivňuje je mimo jiné pohyb Země a Měsíce, jejich vzájemná geometrie a další pravidelně se opakující astronomické cykly. K tomu se přidává tvar pobřeží, hloubka vody, konfigurace ostrovů a proudění v okolních průlivech.
Většinou se tyto vlivy dokonale nepotkají. Občas však ano.
Jednotlivé složky se dostanou přibližně „do fáze“ a výsledkem je mimořádně nízká hladina. National Geographic přirovnal princip k několika bubeníkům, kteří hrají trochu rozdílné rytmy – a jednou za čas všechny údery připadnou téměř na stejný okamžik. A právě tehdy se Jindo otevře.
Není pravda, že se to stane jen jednou za rok
Často se lze dočíst, že korejský „Mojžíšův zázrak“ nastává jednou nebo dvakrát za rok. Realita je trochu jemnější.
Korejská turistická organizace spojuje nejvýraznější výskyty s obdobími kolem konce druhého a poloviny šestého měsíce tradičního lunárního kalendáře. National Geographic popsal výrazné otevření cesty
dvakrát až třikrát ročně mezi březnem a červnem, přičemž během několikadenního období se dostatečně nízká hladina může opakovat každý den. Proto také festival netrvá jen jednu hodinu.
V roce 2026 uspořádal okres Jindo už
46. ročník Jindo Mysterious Sea Road Festival, který probíhal od 17. do 20. dubna. Úřady pro jednotlivé dny zveřejnily přesné časy otevření mořské cesty – od 17:20 prvního dne po 19:10 posledního.
To krásně ukazuje další zvláštnost celého jevu. Není náhodný. Na rozdíl od zemětřesení, polární záře nebo erupce sopky lze okamžik, kdy se „zázračná cesta“ vynoří,
vypočítat dlouho dopředu. A přesto na ni lidé čekají jako na představení. foto instagram @ seoul.southkorea Pro místní obyvatele cesta existovala dávno před fyzikálním vysvětlením
Jindo má samozřejmě také vlastní odpověď na otázku, proč se moře otevírá. Podle místní legendy žilo kdysi na ostrově mnoho tygrů. Když začali ohrožovat vesnice, obyvatelé se rozhodli uprchnout na nedaleké Modo. Při útěku však na Jindu zůstala stará žena jménem
Bbyong.
Každý den se měla modlit k Yongwangovi, králi či bohu moře, aby jí umožnil znovu spatřit rodinu. Jedné noci se jí Yongwang objevil ve snu a slíbil, že druhého dne položí přes moře duhovou cestu.
Bbyong přišla k pobřeží. Voda ustoupila. A po vzniklé cestě se k ní její rodina mohla vrátit.
Dnes u pobřeží legendu připomíná také památník a příběh staré ženy se stal součástí kulturní identity celé události. A možná je mnohem zajímavější než moderní přezdívka, kterou Jindo získalo až ve 20. století.
„Korejský Mojžíšův zázrak“ objevil Evropan až v roce 1975. Korejci ho znali dávno
Ve světě se o Jindu začalo výrazněji mluvit až poté, co je v roce
1975 navštívil tehdejší francouzský velvyslanec v Jižní Koreji Pierre Landy.
Jev přirovnal k biblickému rozdělení Rudého moře a ve francouzském tisku jej popsal jako korejskou obdobu Mojžíšova zázraku. Přirovnání se uchytilo a pomohlo udělat z místní tradice mezinárodně známou turistickou atrakci.
Občas se proto rok 1975 objevuje skoro jako datum „objevení“ mořské cesty. To je samozřejmě nesmysl.
Místní obyvatelé její cyklus znali dávno předtím. Právě dlouhá zkušenost s pravidelným otevíráním moře pravděpodobně umožnila vznik legendy Bbyong a tradic spojených s tímto místem. Pierre Landy tedy zázrak neobjevil. Pouze o něm řekl zbytku světa.
VIDEO Když kráčíte po cestě, moře už plánuje návrat
Právě dočasnost celého jevu z něj dělá něco jiného než obyčejnou písečnou kosu.
Hladina neklesne a nezůstane nízko celé odpoledne. Jakmile se slapový cyklus obrátí, voda začne opět postupovat přes nejnižší části hřbetu. Jednotlivá suchá místa se oddělí, cesta se rozpadne na ostrůvky a nakonec zmizí úplně.
O několik hodin později z hladiny nemusí být vůbec poznat, že tudy před chvílí procházely tisíce lidí. A následující den může být situace zase trochu jiná. To je možná nejlepší část celého „zázraku“.
Není na něm nic nadpřirozeného. V každé sekundě poslouchá gravitaci, pohyb astronomických těles, hydrodynamiku i tvar mořského dna.
Jen se všechny tyto obyčejné věci na jednom malém místě planety sešly tak dokonale, že výsledkem je něco, co
obyčejně vůbec nevypadá.
Na hodinu lze opustit ostrov pěšky. Potom se moře zavře. A cesta bude znovu čekat pod hladinou na chvíli, kdy jí Měsíc, Slunce a oceán dovolí vystoupit ven.
Věděli jste, že…
…návštěvníci během otevření cesty nejen přecházejí mezi ostrovy, ale tradičně také sbírají škeble, mušle a mořské řasy, které po ustupující vodě zůstávají na odkrytém dně? Je to připomínka, že „silnice“ není žádná tvrdá kamenná hráz. Je to skutečné mořské dno, které se pouze na krátkou dobu ocitlo ve světě nad hladinou.
POZNEJTE I DALŠÍ PODIVUHODNÁ MÍSTA Zdroje: Kód Enigma [ 1 ], Korea Tourism Organization – Jindo Mysterious Sea Route [ 2 ], Jindo County – 2026 Jindo Mysterious Sea Road Festival [ 3 ], NOAA – Spring and Neap Tides [ 4 ], NOAA – Tidal Variations [ 5 ], National Geographic – Jindo Sea Parting: Science Behind the Magic [ 6 ]. img AI generated, instagram @seoul.southkorea [ 7 ]