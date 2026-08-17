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Tento týden v seriálu Ulice: Blackout zasáhne celé Křečovice a u Soni odstartuje noční můru

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Seriál Ulice se vrací po letní pauze s velmi napjatou zápletkou. Rozsáhlý výpadek proudu uvězní těhotnou Áju ve výtahu a u Soni odstartuje těžké stavy.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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