Hunt udělala něco, co za 92 let nikdo. Vedle ní Asher-Smith překonala všechny. Britský sprint právě ukázal dvě generace na vrcholu

Amy Hunt přijela do Birminghamu jako jedna z nejlepších evropských sprinterek. Odjíždí jako člověk, který během jediného mistrovství Evropy dokázal něco, co se za 92 let existence šampionátu nepovedlo nikomu. Vyhrála stovku, dvoustovku, ženskou štafetu 4×100 metrů a v neděli večer přidala ještě zlato ve smíšené 4×100. Britská čtveřice navíc zaběhla evropský rekord 39,97 sekundy.
A na stejné dráze vznikl druhý historický rekord. Dina Asher-Smith získala svou jedenáctou medaili z evropských šampionátů a stala se nejúspěšnější závodnicí či závodníkem v historii soutěže. Má osm evropských zlatých medailí.
Jeden večer tak přinesl dvě různé definice dominance. Hunt ukázala, co lze nacpat do jednoho šampionátu. Asher-Smith ukázala, co lze postavit během celé kariéry.
Čtyři zlata nezískala ve čtyřech kopiích stejného závodu
Právě to dává Huntové rekordu větší hodnotu. Stovka je brutálně čistá disciplína. Start, akcelerace, maximální rychlost a téměř nulový prostor pro opravu.
Dvoustovka už vyžaduje práci v zatáčce, jiné rozložení rychlosti a schopnost udržet techniku ve chvíli, kdy se tělo začíná zavírat.
Ženská štafeta přidá předávky. Smíšená štafeta, která byla na evropském šampionátu novým prvkem programu, přinesla ještě další variaci v obsazení úseků a rychlostních rozdílech při předávkách. Británie ji zvládla tak dobře, že stanovila evropský rekord.
Proto Huntová nevyhrála čtyřikrát totéž. Sedm dní zvládala různé verze tlaku a pokaždé se dostala do cíle první.
Individuální zlata jsou ale pořád základem celého rekordu
Štafetová medaile může vzniknout i díky fantastickým spoluhráčům. Hunt si ale historický týden nejprve postavila sama. Vyhrála 100 metrů. Pak 200. Teprve potom přidala týmové disciplíny.
To je důležité, protože její čtyřzlatý rekord není produktem šťastného programu nebo mimořádně silné štafetové sestavy. Hunt byla nejrychlejší Evropankou v obou hlavních individuálních sprintech. Štafety jen rozšířily obraz jejího šampionátu.
Vedle ní přitom běžela žena, jejíž evropská kariéra začala dávno předtím
Dina Asher-Smith má třicet let a patří k nejvýraznějším evropským sprinterkám poslední dekády. Birmingham jí přinesl jedenáctou medaili z mistrovství Evropy. Tím překonala dosavadní historické maximum legendární Polky Ireny Szewińské.
A právě jejich společné zlato je symbolicky skoro příliš pěkné. Hunt tvoří rekord jedné edice. Asher-Smith rekord celé soutěžní historie. Obě ve stejné britské štafetě.
To není klasické předání žezla, protože Asher-Smith rozhodně ještě nekončí. V Birminghamu byla pořád schopná vyhrávat a být důležitou součástí nejrychlejší štafety kontinentu. Spíš se na chvíli překryly dvě éry.
Huntová už není „budoucnost britského sprintu“
Ještě před podobným šampionátem bývají mladší sprinteři popisováni jazykem potenciálu. Jednou může. Má před sebou velkou kariéru. Je budoucností. Po čtyřech evropských zlatech je podobný slovník trochu směšný. Hunt už budoucnost není. Je současnost.
To neznamená, že automaticky ovládne světový sprint. Evropská konkurence a světová konkurence jsou dvě různé věci a americké či karibské sprinterky nastavují na globální úrovni ještě jiný standard.
Birmingham ale změnil její status. Na další šampionát nepřijede jako žena, kterou je dobré sledovat. Přijede jako žena, kterou budou ostatní chtít porazit.
Asher-Smith naopak ukazuje, jak těžká je skutečná dlouhověkost
Jednorázový velký šampionát může vytvořit legendární týden. Jedenáct medailí potřebuje něco jiného. Zdraví. Opakovanou formu. Schopnost přežít nástup dalších generací. A ochotu vracet se na evropský šampionát znovu jako favoritka, přestože už dávno není novým jménem.
To je důvod, proč jsou oba rekordy tak odlišné. Hunt dosáhla maximální koncentrace úspěchu. Asher-Smith maximálního rozložení úspěchu v čase.
Británie tím možná získala něco ještě cennějšího než rekordy
Sprinterské země často řeší bolestivou otázku, co přijde po jejich největší hvězdě. Británie ji teď řešit nemusí stejným způsobem.
Asher-Smith stále sbírá medaile a zároveň vedle ní vyrostla závodnice, která právě ovládla celý evropský sprintový program.
Nemusí tedy nastat období mezi jednou generací a druhou. Obě mohou nějakou dobu existovat současně. Pro soupeřky je to horší varianta. A pro Huntovou možná nejlepší možná škola. Protože vedle sebe nemá jen legendu, kterou může jednou nahradit. Má závodnici, se kterou může právě teď vyhrávat.
Birmingham skončil dvěma historickými čísly. Čtyři zlata během jediného týdne. Jedenáct medailí během kariéry.
A mezi nimi možná nejdůležitější zpráva: britský ženský sprint nemusí čekat, až jedna velká éra skončí, aby mohla začít další.
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Zdroje: Reuters – Britain's Hunt and Asher-Smith set medal records at European Championships [1], European Athletics – British gold in European record as Hunt and Asher-Smith set medal records [2], The Guardian – Amy Hunt's dream comes true with fourth European Championships gold [3], foto IMAGO – Amy Hunt, European Athletics Championships 2026 [4].