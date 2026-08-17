„Začnu od pondělí“ není jen výmluva. Mozek má pro tento den zvláštní slabost

Je zvláštní, kolik moci jsme jednomu dni v týdnu svěřili. Pondělí má být den, kdy budeme organizovanější, zdravější, produktivnější a celkově o něco lepší verze sebe sama. Přitom je to pořád jen den, který má stejně jako čtvrtek čtyřiadvacet hodin. A psychologie ukazuje, že naše slabost pro pondělní restarty není vůbec náhodná.
„Od pondělí“ není jen výmluva. Mozek opravdu miluje nové začátky
Výzkumnice Hengchen Dai a Katherine Milkman spolu s Jasonem Riisem analyzovali mimo jiné návštěvnost posilovny, internetové vyhledávání související s dietou a závazky, které si lidé stanovovali při plnění vlastních cílů.
Objevili opakující se vzorec. Lidé měli větší tendenci pustit se do změny po výrazném časovém předělu – na začátku nového roku, měsíce, semestru, po narozeninách, ale také právě na začátku týdne. Fenomén pojmenovali fresh start effect, tedy efekt nového začátku.
Časové předěly nám totiž pomáhají oddělit současné já od toho minulého. Minulý týden jsem třikrát vynechala cvičení? To byla minulá já. Dneska je pondělí a začíná nový týden.
Je na tom něco velmi příjemného. Chyby z minulého týdne můžeme symbolicky zavřít do šuplíku a dostaneme pocit čistého stolu.
Takže jestli sis někdy říkala, proč tě v pondělí ráno popadne větší chuť dát svůj život dohromady než třeba ve středu ve 14:36, nejsi divná. Pondělí skutečně funguje jako psychologická hranice. Problém nastane až ve chvíli, kdy na ten čistý stůl vysypeš úplně všechno.
Pondělní já má občas poněkud přehnané sebevědomí
Je docela snadné naplánovat život pro ženu, kterou budeš zítra.
Zítřejší ty samozřejmě vstane v šest. Udělá si snídani. Zacvičí si. Bude mít dokonale připravené oblečení a do práce přijde s desetiminutovým předstihem.
Dnešní ty přitom dobře ví, že v pondělí ráno budeš úplně stejný člověk jako v neděli večer. Se stejnou prací, dětmi, dojížděním, únavou a odporem k budíku. A právě tady může být „nový začátek“ zrádný.
Samotný příval motivace totiž neodstraní praktické důvody, kvůli kterým předchozí plán nefungoval. Jestli nemáš ráno čas na hodinové cvičení, pondělí ti tajně nepřidá šedesát minut. Jestli chodíš spát pozdě proto, že až večer máš konečně chvíli pro sebe, samotné rozhodnutí „budu chodit spát v deset“ tento konflikt nevyřeší. Nové datum umí dodat chuť začít. Neudělá ale práci za tebe.
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Jedna malá změna je trochu nudná. A právě proto může fungovat lépe
Představ si dva pondělní plány. První vypadá takhle: zdravě jíst, třikrát týdně cvičit, chodit spát před jedenáctou, omezit telefon, víc číst, méně utrácet a konečně začít pít dost vody. Druhý: každý pracovní den vystoupím o zastávku dřív a dojdu zbytek pěšky.
Ten první vypadá jako nový život. Druhý skoro trapně obyčejně. Jenže u druhého přesně víš, co máš udělat. A hlavně nemusíš každý den absolvovat sedm malých soubojů sama se sebou. Stačí jeden.
Možná proto není potřeba pondělní motivaci zahazovat. Naopak. Když už nám mozek jednou týdně ochotně nabídne pocit čistého stolu, byla by škoda ho nevyužít. Jen na něj nemusíme okamžitě pokládat celý nový život.
Nezačínej tím, jaká chceš být. Začni tím, co chceš skutečně dělat
„Budu zdravější“ je krásná představa, ale v úterý v sedm večer ti moc nepomůže.
„Po večeři půjdu na dvacet minut ven“ už ano.
Stejně tak „budu mít doma pořádek“ může znamenat cokoli, zatímco „každý večer uklidím kuchyňskou linku“ je naprosto konkrétní. „Budu méně na telefonu“ se snadno rozpustí během prvního scrollování, ale „telefon nebude u postele“ už vytváří jasné pravidlo.
Čím méně prostoru necháš každodennímu vyjednávání sama se sebou, tím snazší je vůbec zjistit, jestli ti nová věc vyhovuje. A pokud nevyhovuje, není to morální selhání. Je to informace.
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A co když pondělí pokazíš už v devět ráno?
Tohle je možná nejdůležitější část. Nemusíš čekat sedm dní.
Když v pondělí vynecháš plánovanou procházku, můžeš jít v úterý. Když si v deset dopoledne dáš koblihu, nemusíš na oběd objednat pizzu s argumentem, že dnešek už je stejně ztracený. Když večer místo knihy dvě hodiny scrolluješ TikTok, další večer pořád existuje.
Kalendář není rozhodčí, který ti právě odpískal celý týden. Fresh start effect je užitečný právě proto, že ukazuje, jak moc na nás psychologické předěly působí. Nemusíš ale čekat, až ti další předěl oficiálně dodá kalendář. Klidně si ho udělej v úterý ve 14:36.
Možná nepotřebuješ nové pondělní já
Na tom všem je jedna věc trochu smutná. Kolikrát sis už řekla, že od pondělí budeš lepší? Produktivnější. Hubenější. Organizovanější. Aktivnější. Klidnější. Disciplinovanější.
Jako by ta žena, která právě sedí v neděli večer na gauči, byla jen nepovedená pracovní verze, kterou je potřeba každých sedm dní aktualizovat. Přitom možná nepotřebuješ předělat sebe.
Možná jen chceš mít o trochu víc energie. Lépe spát. Častěji se hýbat. Méně večer koukat do telefonu. A každá z těch věcí může začít jedním malým rozhodnutím, aniž bys při tom musela vyhlásit Nový život 2.0.
Takže ano, klidně začni v pondělí. Pondělí je na začátky překvapivě dobrý den.
Jen mu prosím nedávej za úkol opravit úplně všechno, co se ti na sobě nelíbí. Jeden den v týdnu si takovou zodpovědnost opravdu nezaslouží.
A ty taky ne.
FAQ
Opravdu máme v pondělí větší motivaci něco změnit?
Výzkum efektu nového začátku ukázal zvýšenou tendenci věnovat se aspirativním cílům po významných časových předělech, mezi které patří také začátek nového týdne. V původních studiích vědci sledovali například návštěvy posilovny, vyhledávání související s dietou a vytváření závazků k osobním cílům.
Co je fresh start effect?
Jde o psychologický efekt, při kterém nám určitý časový předěl pomáhá vnímat minulost jako uzavřenou kapitolu a zvyšuje motivaci pustit se do cíle. Může jít o nový rok, měsíc či týden, narozeniny, začátek semestru nebo jiný osobně významný mezník.
Je tedy dobré začínat nové návyky právě v pondělí?
Pokud tě pondělí motivuje, není důvod toho nevyužít. Samotné datum ale nezaručuje, že změna vydrží. Praktické a konkrétní nastavení cíle je důležitější než symbolika dne, kdy začneš.
Když svůj plán v pondělí poruším, mám začít další pondělí znovu?
Nemusíš. Jeden neúspěšný den neznamená neúspěšný týden a nový začátek si můžeš vytvořit kdykoli. Čekání na další „správné datum“ může naopak zbytečně prodlužovat dobu, kdy neděláš nic.
Redakční poznámka: Článek má informativní charakter a nenahrazuje psychologickou nebo zdravotní péči. Pokud dlouhodobě bojuješ s vyčerpáním, motivací nebo zvládáním běžných každodenních činností, nemusí jít jen o nedostatek disciplíny.
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Zdroje: [1] Dai, Milkman & Riis – The Fresh Start Effect: Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior, Management Science; [2] DOI: 10.1287/mnsc.2014.1901; [3] Knowledge at Wharton – Need a Fresh Start? Here's How to Begin; [4] Association for Psychological Science – Why Monday is the Best Day for Setting New Goals; img ai generated