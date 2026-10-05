Spánek se psem v jedné posteli může přinášet nečekané výhody. Některé důvody překvapí i zkušené majitele zvířat

Všichni jsme to slyšeli: nenechte psa spát ve vaší posteli. Mnoho lidí si myslí, že je to špinavé a nehygienické. Nemusí to však být tak úplně pravda.
Stereotyp, že psi jsou „špinaví“, se předává z generace na generaci. Proto se mnozí domnívají, že by svého milovaného psa neměli zvát do postele. Existuje však
několik prokázaných zdravotních výhod, které vás povzbudí ke společnému spánku s vaším domácím mazlíčkem. A není to dobré jen pro vás, ale také pro vašeho domácího mazlíčka. Váš spánek bude příjemnější a klidnější. Všichni víme, že čím lépe spíte, tím jste odpočatější a tím lepší je váš den. Společné spaní je pro vás oba opravdu výhodné. Udržují vás v pohodlí
Teplo těla nebo rytmické dýchání našich domácích mazlíčků nám může zajistit určitý komfort i klid, díky čemuž se budete ve vaší posteli cítit útulněji a bezpečněji. Nebojte se tedy přizvat vašeho čtyřnohého přítele ke společnému spánku.
Pomáhají bojovat s nespavostí
Přítomnost chlupatých čtyřnohých mazlíčků ve vaší ložnici vám dodává pocit klidu, uvolnění a bezpečí. Možná jste si toho všimli, když vás něco trápila. Váš pes je totiž schopen eliminovat většinu problémů spojených se spánkem.
Mazlení s nimi zmírňuje stres a úzkost
Jejich přítomnost je skvělým lékem na emocionální problémy, a proto se mnoho lidí rozhoduje pro terapii s domácími mazlíčky. Jejich pozitivní přístup se zdá být nakažlivý a jejich starostlivá povaha může být velmi uklidňující.
Fotografie: Freepik Naši přátelé poskytují teplo
Teplo, které naše psí tělo vydává, a jejich tendence přitisknout se k nám, působí v naší posteli jako malé topení. V létě to může být nepříjemné, ale kdo z nás nemá rád přirozené teplo za chladných večerů?
Pomáhají v boji proti depresi
Jednou z věcí, kterou psi svým majitelům nabízejí, je bezpochyby bezpodmínečná láska. Pro člověka, který bojuje s depresí, může být tento typ spojení velmi prospěšný. Pes se zbytečně neptá, jen miluje, a to dokáže v těžkých chvílích lidského života zázraky.
Psi vám pomáhají cítit se bezpečně
Vědomí, že na nás pes dohlíží, zatímco my klidně spíme a jsme nejzranitelnější, nám dává velký pocit bezpečí, a to díky jejich velmi dobrému sluchu a tendenci bránit své teritorium.
Fotografie: Freepik Je to dobré i pro vašeho čtyřnohého přítele
Na světě není nic upřímnějšího než láska vašeho psa k vám. Zkuste si proto vyhradit více času na mazlení, abyste mu zpříjemnili den. Bude mít od vás stejnou útěchu jako vy od něj, takže toto uspořádání je výhodné pro vás oba!
Spíte se svým psem? Pamatujte si tato pravidla
Aby bylo spaní se psem spíše prospěšné než škodlivé, je vždy třeba dodržovat několik pravidel. Za prvé, pes, kterému dovolíte lézt na postel, by vám měl být dobře znám. Štěněti nebo čerstvě adoptovanému psovi by to nemělo být dovoleno. Také psi se sklonem k dominanci by neměli spát v naší posteli.
Kromě toho musí mít náš pes všechna aktuální očkování a měl by být pravidelně odčervován. Je důležité, aby byl také chráněn proti klíšťatům a blechám. Je také nutné dbát na jeho hygienu – koupání, česání a čištění zubů – podle doporučení odborníků.
Fotografie: Freepik
Psi by neměli spát s dětmi a jejich přítomnost se nedoporučuje ani v posteli starších dětí. Pokud dítě trvá na tom, že chce spát se psem, můžete mu dovolit, aby usínalo v jeho společnosti. Pak psa zavolejte a nasměrujte ho k jeho vlastnímu pelíšku.
Pokud se rozhodnete mít psa v posteli s sebou, nezapomeňte místnost často větrat a měnit podestýlku. Matraci byste také měli chránit dalším prostěradlem nebo podložkou a pravidelně ji vysávat. Alergici nebo astmatici by se měli spaní se psy vyhnout.
Zdroj:
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Překvapivé důvody, proč by měl váš pes spát ve stejné posteli jako vy appeared first on BydlímeÚtulně.cz.