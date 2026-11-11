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Soud zrušil část pravidel pro vjezd do KRNAP. Kamery mohou zůstat

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Majitelé Luční a Labské boudy částečně uspěli ve sporu se Správou KRNAP o pravidla vjezdu do klidového území. Krajský soud v Hradci Králové zrušil část opatření upravující vjezd a setrvání motorových vozidel, protože ji správa parku dostatečně neodůvodnila.
Soud zrušil část pravidel pro vjezd do KRNAP. Kamery mohou zůstat

Soud zrušil část pravidel pro vjezd do KRNAP. Kamery mohou zůstat

Zdroj: Libor Podrázský
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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