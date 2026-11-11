Silničáři to stihnou. D11 u Polska se otevře za pár týdnů, kamiony musí jinudy

Silničáři to stihnou. D11 u Polska se otevře za pár týdnů, kamiony musí jinudyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Silničáři to stihnou. D11 u Polska se otevře za pár týdnů, kamiony musí jinudyZdroj: ŘSD
Článek byl publikován 11.11.2026 05:05
Lyžařská sezona v Krkonoších by mohla odstartovat už za necelé tři týdny. SkiResort Černá hora - Pec...
Sedmnáct minut bojovali záchranáři o život těhotné ženy, které se zastavilo srdce. Díky rychlému zásahu a...
Vánoce se pomalu hlásí o slovo a s nimi přichází i vůně svařáku, perníčků a pečených kaštanů. První vánoční...
Jan Birke stojí v čele Náchoda od roku 2010 a po volbách pokračuje se stejným týmem. Ve funkcích zůstávají...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
- Správa KRNAP má dva nové náměstky. Jedním z nich je mluvčí Radek Drahný
- První obloučky budou lyžaři v Krkonoších vykrajovat na konci listopadu
- Malá holčička dostala šanci žít. Hradečtí lékaři za to na Hradě převzali ocenění
- Vánoční trhy startují v kraji už v listopadu, první svařák a trdelník nabídne Kuks