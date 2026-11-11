Rychnov nad Kněžnou v kvalitě života předčil i Hradec a patří mezi dvacet nejlépe hodnocených obcí v Česku. Náchod, Dobruška a Hořice naopak od roku 2018 ztratily přes sedmdesát příček. Nové Město nad Metují vyniká jinak: muži tam mají nejvyšší naději dožití v republice, 79 let.
Kde se v kraji žije nejlépe? Žebříčku vévodí Rychnov před Hradcem
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...