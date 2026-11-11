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Kde se v kraji žije nejlépe? Žebříčku vévodí Rychnov před Hradcem

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Rychnov nad Kněžnou v kvalitě života předčil i Hradec a patří mezi dvacet nejlépe hodnocených obcí v Česku. Náchod, Dobruška a Hořice naopak od roku 2018 ztratily přes sedmdesát příček. Nové Město nad Metují vyniká jinak: muži tam mají nejvyšší naději dožití v republice, 79 let.
Kde se v kraji žije nejlépe? Žebříčku vévodí Rychnov před Hradcem

Kde se v kraji žije nejlépe? Žebříčku vévodí Rychnov před Hradcem

Zdroj: Petra Nová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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