Souboj klisen v Chuchli měl dramatickou koncovku

V neděli přivítala Chuchle Arena Praha už jedenáctý letošní dostihový den a v hlavních rolích tentokrát byly klisny. Těm byl vyhrazen vrchol odpoledne, tedy 23. Memoriál Harryho Petrlíka. Na mílové distanci o podíly z celkové dotace 220 tisíc korun se v něm utkala devítka klisen, které v závěru svedly dramatický souboj o vítězství. Rozdílem pouhého nosu nakonec vyšla vítězně La Relation. Už sázková nabídka napovídala, že se můžeme těšit na vyrovnanou bitvu. Početně měly mírnou převahu tříleté klisny, mezi nimiž nechyběla dvojice klasických vítězek nebo druhá z Českého derby Mia Sally, která odskakovala v roli mírné favoritky. Nakonec se ale musela spokojit s šestým místem, když z tříletých byla nejlepší čtvrtá Be My Person. Navrch tentokrát měly starší klisny. Trojice medailistek točila do cílové roviny v zadní části pole, ale shodně předvedly silnou koncovku. Závěrečnými cvalovými skoky nakonec získala nejtěsnější převahu La Relation. Čtyřletá svěřenkyně Radka Holčáka, která reprezentuje stáj AGA-Vlachovice, tak získala své třetí jedničkové vítězství, z toho druhé chuchelské, když loni rovněž po boji ovládla Cenu Latiny. Na nedělním úspěchu měl výrazný podíl také žokej Petr Foret, což po dostihu zdůrazňoval i Radek Holčák: „Posledních sto dvě stě metrů je vyloženě vítězství jezdce.“ Druhá skončila po týdenní pauze startující Materana, v těsných rozestupech doběhly také třetí Kaleomiya a zmíněná Be My Person. Nejlepší kvarteto tak dělilo zhruba jen půl délky. [caption id="attachment_456636" align="aligncenter" width="467"]
Foto: Tomáš Bernat[/caption] Ze sedmičky rámcových dostihů měla nejvyšší statut dvojková Cena UniCredit Bank, v níž na sprinterské distanci 1200 metrů roli favoritky splnila Rawiya. Svěřenkyně Ingrid Janáčkové Koplíkové reprezentuje stáj Jany Fialové a v Česku se představila po více než roční pauze, když startuje především ve Francii. V jejím sedle oslavil jedno z dvojice nedělních vítězství žák Tomáš Roman. Dobrý výkon podala také druhá Mood Altering, v jejímž sedle tradičně nechyběla trenérka Martina Havelková. Navíc byla odbornou porotou pod patronátem vydavatelství A11 zvolena nejlépe upraveným koněm v paddocku. Krátkou zmínku zaslouží také dvojice dostihů pro dvouleté koně, tedy pro nejmladší dostihový ročník. Jejich vítězové totiž shodně absolvovali teprve své druhé starty, přičemž naznačili velký potenciál. Stájový kolega Rawiyy Natly totiž pod žokejem Radkem Koplíkem zvítězil stylem start-cíl o pět délek, zatímco svěřenec Jana Demeleho ze stáje Tippler Group Galinari měl převahu tři délky. Jeho žokejka Martina Havelková navíc díky tomuto úspěchu vystřídala Milana Zatloukala na čele jezdeckého šampionátu. Dodejme, že Galinari poutá pozornost také svým původem, protože je pravým bratrem jedenáctinásobného jedničkového vítěze Gaspariniho.