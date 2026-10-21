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Meteorologové zveřejnili nový výhled na listopad. Počasí v Evropě čeká výrazná změna, Česko ale může překvapit

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Listopad by mohl přinést do střední Evropy dva odlišné scénáře počasí. Zatímco jeho začátek má být chladnější a místy se mohou objevit první výraznější noční mrazy, během dalších týdnů naznačují evropské modely návrat teplejšího proudění. Pro Českou republiku však nejnovější předpověď počítá s poněkud jiným vývojem. Teploty by se mohly v první polovině měsíce pohybovat pod dlouhodobým průměrem.
Meteorologové zveřejnili nový výhled na listopad. Počasí v Evropě čeká výrazná změna, Česko ale může překvapit

Meteorologové zveřejnili nový výhled na listopad. Počasí v Evropě čeká výrazná změna, Česko ale může překvapit

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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