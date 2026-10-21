Meteorologové zveřejnili nový výhled na listopad. Počasí v Evropě čeká výrazná změna, Česko ale může překvapit

Po poměrně mírném průběhu části října se počasí ve střední Evropě začne postupně měnit. Dlouhodobé meteorologické modely naznačují, že přelom října a listopadu bude ve znamení poklesu teplot, který se může projevit zejména během nočních a ranních hodin. Výraznější ochlazení by mělo zasáhnout také Českou republiku, kde se denní teploty postupně přiblíží hodnotám obvyklým pro pokročilý podzim. V některých oblastech už bude nutné počítat s ranními mrazy, především při vyjasnění a slabém větru. Chladnější počasí se však zatím automaticky nerovná nástupu skutečné zimy. Současné předpovědi totiž nenaznačují, že by se nad střední Evropou mělo dlouhodobě usadit výrazně mrazivé počasí.
V Česku mohou teploty klesnout k šesti stupňům
Nejnovější měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu počítá s tím, že období od 19. října do 15. listopadu bude teplotně průměrné až slabě podprůměrné. Zatímco během aktuálního týdne mohou denní maxima dosáhnout přibližně 13 stupňů a ve středu 21. října místy až 18 stupňů, následující týdny mají být podstatně chladnější. V období od 2. do 15. listopadu se očekávají průměrné nejnižší noční teploty kolem nuly a průměrná denní maxima přibližně šest stupňů Celsia. Jde ovšem o týdenní průměry, nikoliv o přesnou předpověď pro každý jednotlivý den. Některá odpoledne tak mohou být výrazně teplejší, zatímco při vhodných podmínkách mohou ranní teploty klesnout i pod bod mrazu. Největší rozdíly lze očekávat mezi nížinami, horskými oblastmi a místy, kde se během jasných nocí hromadí studený vzduch.
Evropské modely naznačují další obrat
Zajímavější vývoj by mohl nastat během druhého listopadového týdne. Výhledy pro Slovensko naznačují postupné oteplování, které by se mohlo nejprve projevit v západní a severozápadní části země. Ve druhé polovině listopadu by tam průměrné teploty mohly překračovat dlouhodobý normál přibližně o jeden až dva stupně Celsia. Podobnou tendenci k celkově teplejšímu počasí naznačují také říjnové sezónní výstupy evropské klimatické služby Copernicus. Její výhled upřednostňuje nadprůměrné teploty pro značnou část evropského kontinentu, přestože jednotlivé oblasti mohou zaznamenat krátkodobé vpády studeného vzduchu. Pro Českou republiku zatím nelze stejný scénář potvrdit, protože aktuální měsíční předpověď tuzemských meteorologů končí 15. listopadu. Rozdílné výsledky navíc ukazují, že evropský teplotní průměr nemusí odpovídat vývoji v konkrétní zemi.
O podobě listopadu rozhodne proudění vzduchu
Zásadní roli v dalším vývoji sehraje rozložení tlakových útvarů nad Evropou a přilehlým Atlantikem. Pokud se prosadí proudění z jižních a jihozápadních směrů, může do střední Evropy pronikat teplejší vzduch, který oddálí výraznější zimní ochlazení. Naopak při změně cirkulace a přílivu vzduchu od severu či severovýchodu mohou teploty během několika dnů citelně klesnout. Právě střídání těchto situací bývá v pozdním podzimu důvodem značných teplotních výkyvů. Ani nadprůměrně teplý listopad proto nevylučuje několik mrazivých dnů nebo přechodné sněžení, zejména ve vyšších polohách. Zatím však není možné spolehlivě určit, kdy a v jakém rozsahu by případné sněžení zasáhlo české nížiny.
Výhled na zimu přináší další překvapení
Dlouhodobé předpovědi zároveň naznačují, že nadprůměrné teploty by mohly v Evropě převládat i během nadcházející zimy. Říjnový sezónní výhled programu Copernicus upřednostňuje teplotně nadprůměrný průběh zimního období ve většině evropských oblastí. Do atmosférického vývoje může zasáhnout také sílící klimatický jev El Niño, při němž dochází k výraznému oteplování povrchových vod v rovníkovém Tichém oceánu. Jeho působení ovlivňuje cirkulaci atmosféry v celosvětovém měřítku, avšak přímé důsledky pro počasí ve střední Evropě nelze určit s dostatečnou přesností. Sezónní modely totiž odhadují především pravděpodobný charakter několika měsíců, nikoliv konkrétní dny se sněžením nebo mrazem. Pro obyvatele České republiky proto zůstává nejbližším důležitým obdobím začátek listopadu, kdy se podle aktuálního výhledu výrazněji projeví přechod od mírnějšího podzimu k chladnějšímu počasí.
Použité zdroje: chmi.cz , climate.copernicus.eu , ecmwf.int , wmo.in