Genzer rýpnul do Prachaře ve StarDance a Sandeva ztuhla. „Je zázrak, že záříš, i když vím, koho sis vzala," řekl jí

Ve druhém kole StarDance tančila Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem jive. VIP život zaznamenal, že si od poroty vysloužili 23 bodů, o tři víc než za waltz v prvním kole. Během hodnocení zaperlil porotce Richard Genzer.
Místo aby rozebral synchronizaci, kroky nebo energii, odbočil k soukromí herečky. „Ty sem vždycky vneseš dobrou náladu a vždycky to tady rozzáříš, což se divím, protože i přesto, že ses vdala, a přesto, že i vím, koho sis vzala, tak přesto záříš, což je pro mě takový zázrak,“ řekl v přímém přenosu Genzer . Sandeva stála, mlčela a pak řekla: „Děkuji.“ Nic víc. Koho měl Genzer na mysli
Narážka mířila na Jakuba Prachaře, manžela Sandevy a zároveň Genzerova dlouholetého kolegu z pořadu
Inkognito na Primě. Vtip nebyl o manželství jako takovém, celá pointa stála na konkrétní osobě. Genzer zná Prachaře roky a právě ta blízkost mu zřejmě dodala pocit, že si takovou odbočku může dovolit. V kontextu přímého přenosu před statisíci diváky ale kolegiální pošťuchování dostalo úplně jiný rozměr. Prachař seděl v publiku, ale nereagoval. Zato už po první večeru byl nadšený. „Tak jsem na tu svoji ženu pyšný,“ citoval ho Blesk. Proč moment zaskřípal víc než obvykle
Genzer ve StarDance nikdy nebyl tím porotcem, který rozebírá techniku kroků.
Česká televize ho na svém webu popisuje jako „baviče s přesnou muškou“ a on sám v minulosti říkal, že zatímco kolegové hodnotí tanec, on to bere „jako divadlo“. Část diváků jeho osobní hlášky kritizovala už v předchozích ročnících; Blesk v roce 2023 shrnul facebookové reakce, kde mu lidé vyčítali, že jeho humor překračuje hranice hodnocení. U Sandevy ale přibyl faktor, který dřív chyběl: osobní vazba na terč vtipu. Zdroj fotografie: Nextfoto
Když Genzer komentoval Radka Štěpánka, držel se elegance a vzhledu. U Tomáše Poláka prostě konstatoval, že „moc tance nebylo“. U Sandevy odešel z parketu rovnou do jejího soukromí. Redakční dedukce je nasnadě:
osobní známost s Prachařem mu usnadnila překročit čáru, kterou u ostatních soutěžících respektoval. A pak je tu druhá strana momentu. Sandeva před startem soutěže v rozhovoru pro ČT řekla, že si na dobu StarDance vyhradila prakticky veškerý čas a energii. Přišla soustředěná na výkon, ne na improvizovanou slovní přestřelku s porotcem. A pak byla zaskočená tak, že se zmohla jen na: „Děkuji“. Změní Genzer kurz?
Spíš ne. Jeho veřejný modus přežil divácké výtky v předchozích ročnících beze změny i bez veřejné sebereflexe. Pravděpodobnější je jen mírné přibrzdění osobních odboček než zásadní přestavba jeho porotcovského stylu. Česká
televize ho do poroty neobsadila proto, aby bodoval techniku. Obsadila ho proto, aby bavil diváky. Otázka je, jestli sobotní hláška ještě bavila, nebo už jen škrábala. Třiadvacet bodů pro Sandevu za jive je jistota. Jedna věta za mikrofonem je nezruší, ale v paměti diváků možná přežije déle než choreografie.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová