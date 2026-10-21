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Genzer rýpnul do Prachaře ve StarDance a Sandeva ztuhla. „Je zázrak, že záříš, i když vím, koho sis vzala," řekl jí

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Richard Genzer v přímém přenosu StarDance přestal hodnotit tanec a namířil si to na manžela soutěžící. Sara Prachař Sandeva odpověděla jediným slovem.
Richard Genzer

Richard Genzer

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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