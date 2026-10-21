NHL po noci: Rantanen hattrickem sestřelil Boston, Palát skóroval. McDavid rozhodl další drama

Mikko Rantanen proti Bostonu předvedl něco, co se v NHL nevidí každý den. Dallas potřeboval k vítězství tři branky a všechny vstřelil jediný hráč. Finský útočník nejprve dvakrát vyrovnal a v prodloužení pak dokončil hattrick, kterým rozhodl zápas. Ani to ovšem nebyl jediný výjimečný individuální výkon noci. Nikita Kučerov se třemi body proti Vegas dostal na 1 137 bodů v dresu Tampy a vyrovnal historické klubové maximum Stevena Stamkose. Connor McDavid pokračoval v mimořádném začátku sezony, když třemi asistencemi pomohl Edmontonu k vítězství nad Minnesotou. Čeští fanoušci měli důvod sledovat především utkání Islanders s Anaheimem. Ondřej Palát se prosadil proti Lukáši Dostálovi a pomohl New Yorku k výhře 3:2. V Montrealu zase nastoupil Jakub Dobeš, kterého nakonec v prodloužení překonal Macklin Celebrini. Dallas – Boston 3:2 po prodloužení. Rantanen vstřelil všechny tři góly Boston přijel do Dallasu s pěti vítězstvími v řadě a dlouho měl dobře rozehraný také šestý zápas. Matthew Poitras otevřel skóre v první třetině a po Rantanenově vyrovnání vrátil Bruins vedení James Hagens. Jenže Dallas měl hráče, který si na sebe tentokrát vzal veškerou střeleckou odpovědnost. Mikko Rantanen nejprve ve druhé třetině dorazil puk do branky, ve třetí části využil odrazu po zblokované střele Roopeho Hintze a vyrovnal na 2:2. V prodloužení pak dostal při přesilové hře přihrávku od Mira Heiskanena a bekhendovým zakončením rozhodl. Pro finského útočníka šlo o jedenáctý hattrick v základní části NHL. VIDEO Boston přitom v závěru ztratil ofenzivní aktivitu. Během posledních dvanácti minut a 43 sekund základní hrací doby ani v prodloužení nevyslal na branku jedinou střelu. Bruins tak nedokázali využít příležitost prodloužit vítěznou sérii. Pavel Zacha se vrátil do sestavy po krátké zdravotní absenci. Boston si z Dallasu odvezl alespoň bod a celé čtyřzápasové venkovní turné zakončil bilancí tří vítězství a jedné porážky v prodloužení. New York Islanders – Anaheim 3:2. Palát otevřel skóre, Dostál inkasoval třikrát Ondřej Palát se postaral o první gól utkání už ve čtrnácté minutě. Český útočník využil rychlého přechodu Islanders do útoku, dostal přihrávku od Jeana-Gabriela Pageaua a střelou přesně překonal Lukáše Dostála. Domácí poté během pěti minut a pěti sekund vstřelili celkem tři branky. Po Palátovi skórovali Victor Eklund a Simon Holmström, takže Islanders získali ještě v první třetině výrazný náskok. VIDEO Anaheim se přesto nevzdal. Frank Vatrano snížil na 1:2 a v závěru zápasu Alex Killorn upravil skóre na 2:3. Ducks však už vyrovnat nestihli. Dostál zaznamenal 22 úspěšných zákroků, zatímco Ilja Sorokin na opačné straně potřeboval k vítězství pouze patnáct zásahů. Pro Anaheim šlo o čtvrtou porážku v řadě. Po pondělní patnáctihodinové cestovní anabázi a následném neúspěchu s Rangers tak Ducks nezvládli ani druhý zápas v New Yorku. Montreal – San Jose 3:4 po prodloužení. Celebrini rozhodl obrat, Dobeše překonal po Stenbergově přihrávce San Jose se v Montrealu ocitlo ve velmi nepříjemné situaci. Na začátku třetí třetiny prohrávalo 1:3, přesto dokázalo výsledek otočit a nakonec zvítězilo v prodloužení. Hlavní postavou byl Macklin Celebrini, který vstřelil dvě branky a přidal asistenci. Jeho první gól otevřel skóre, ale Montreal následně převzal kontrolu díky trefám Nicka Suzukiho, Juraje Slafkovského a Colea Caufielda. Ve třetí třetině však začali Sharks soupeře výrazněji přehrávat. Michael Misa snížil na 2:3 a Tyler Toffoli v přesilové hře vyrovnal. VIDEO Rozhodující okamžik přišel v čase 62:13. Osmnáctiletý Ivar Stenberg poslal přihrávku bez pohledu na Celebriniho, který střelou z první překonal českého brankáře Jakuba Dobeše. Dobeš si připsal 26 zákroků, ale poslední střelu už zastavit nedokázal. Celebrini zakončil utkání se třemi body a společně se Stenbergem připravil jednu z nejhezčích kombinací celé noci. Columbus – Toronto 2:6. Bývalí hráči Blue Jackets pomohli rozstřílet svůj někdejší klub Toronto přijelo do Columbusu se dvěma hráči, kteří domácí prostředí velmi dobře znají. Kirill Marčenko a Jack Roslovic v minulosti oblékali dres Blue Jackets, tentokrát však stáli na opačné straně. Marčenko otevřel skóre v přesilové hře a od domácích fanoušků si během večera vyslechl také pískot. Roslovic přidal gól a dvě asistence. VIDEO Rozhodující byla druhá třetina, v níž Maple Leafs vstřelili čtyři branky. Prosadili se William Nylander, Auston Matthews, Easton Cowan a Marshall Rifai, pro kterého šlo o první gól v NHL. Toronto tak získalo náskok, který už Columbus nedokázal ohrozit. Anthony Stolarz předvedl 35 zákroků a Maple Leafs vyhráli podruhé za sebou. Zajímavým milníkem bylo také Matthewsovo sedmisté utkání v NHL. Americký střelec při něm zaznamenal svůj 436. gól v soutěži a přidal asistenci.Pro Columbus znamenala porážka další nepříjemný výsledek v období, kdy prohrál čtyři z posledních pěti zápasů. Washington – Los Angeles 2:5. Kings konečně vyhráli, přestože znovu prohrávali Los Angeles potřebovalo první vítězství v sezoně jako sůl. Po šesti neúspěšných zápasech však ani ve Washingtonu nezačalo dobře. Capitals vedli po první třetině 2:0 díky brankám Ryana Leonarda a Colea Hutsona. Kings ale ještě do přestávky dokázali odpovědět a postupně získali převahu. Nejvýraznějším střelcem utkání byl Adrian Kempe, který se prosadil dvakrát. Artěmij Panarin přidal gól a dvě asistence, brankář Darcy Kuemper pomohl k vítězství třiceti zákroky. Los Angeles nakonec vstřelilo pět branek v řadě a zvítězilo 5:2. VIDEO Pro Kings je důležitější než samotný výsledek způsob, jakým se k němu dostali. Po nepovedeném vstupu do sezony dokázali zareagovat na dvougólovou ztrátu, zlepšit organizaci hry a soupeře postupně přehrát. Washington naopak musí řešit, proč nedokázal využít dobře rozehranou první třetinu. New Jersey – Colorado 4:3. Devils málem ztratili třígólové vedení New Jersey mělo proti Coloradu výborně rozehraný zápas. Po gólech Lukea Evangelisty, Declana Chisholma a Arsenije Gricjuka vedlo v závěru třetí třetiny 3:1. Jesper Boqvist pak při power-play Avalanche trefil prázdnou branku a zvýšil na 4:1. Zdálo se, že je rozhodnuto. VIDEO Colorado ale předvedlo mimořádně dramatický závěr. Artturi Lehkonen nejprve snížil na 2:4 a pouhých pět sekund před koncem vstřelil další branku. Avalanche se tak dostali na rozdíl jediného gólu, na úplný obrat však už nezbyl čas. Domácí brankář Jake Allen přispěl k vítězství třiceti zákroky. Evangelista při návratu po nemoci zaznamenal gól a asistenci. Colorado naopak prohrálo podruhé během dvou dnů. Po pondělním neúspěchu ve Philadelphii nestačilo ani na New Jersey, přestože v obou zápasech dokázalo soupeře v závěru dostat pod tlak. St. Louis – Winnipeg 2:1. Broberg rozhodl přesilovku, Hofer podržel Blues St. Louis otevřelo domácí sérii zápasů těsným vítězstvím nad Winnipegem. Skóre otevřel v první třetině Jimmy Snuggerud, ale Jets dokázali na začátku třetí části vyrovnat díky Coleu Perfettimu. Rozhodující branka přišla v deváté minutě poslední třetiny. Philip Broberg využil přesilovou hru střelou z první po přihrávce Roberta Thomase a poslal domácí do vedení 2:1. VIDEO Výraznou zásluhu na vítězství měl také brankář Joel Hofer, který zastavil 32 střel. Stuart Skinner na opačné straně zaznamenal 27 zákroků. Winnipeg tak prohrál potřetí za sebou. V utkání s nízkým skóre mu chyběla především větší efektivita v zakončení, protože na překonání Hofera našel jediný recept. Edmonton – Minnesota 4:3 po prodloužení. McDavid má už 26 bodů a další historický rekord Connor McDavid pokračuje ve vstupu do sezony, který nemá v moderní NHL mnoho obdoby. Proti Minnesotě zaznamenal tři asistence a pomohl Edmontonu k vítězství 4:3 po prodloužení. Po devíti zápasech má na kontě 26 bodů za šest gólů a dvacet přihrávek. Dvacáté asistence dosáhl rychleji než kdokoli před ním v historii NHL. Dosavadní rekord představovalo deset utkání. VIDEO Zápas přitom nabídl několik obratů. Minnesota se ujala vedení zásluhou Joela Erikssona Eka, ale Leon Draisaitl dvěma přesilovkovými góly otočil skóre a Mathieu Joseph zvýšil na 3:1. Wild se však vrátili. Kirill Kaprizov vstřelil jedenáctý gól sezony a Ryan Hartman ve třetí třetině vyrovnal na 3:3. V prodloužení rozhodla chyba Minnesoty při střídání. Hosté byli potrestáni za příliš mnoho hráčů na ledě a Edmonton využil přesilovku čtyři na tři. McDavid připravil střeleckou pozici Evanu Bouchardovi, který přesnou ranou překonal Jespera Wallstedta. Obránce Oilers tak oslavil své 27. narozeniny vítězným gólem. Edmonton vyhrál sedmý z posledních osmi zápasů a McDavid prodloužil bodovou sérii na devět utkání. Seattle – Detroit 4:3 po nájezdech. Red Wings smazali tři góly, přesto odjeli poraženi Seattle vedl nad Detroitem po dvou třetinách už 3:0 a mířil k poměrně pohodlnému vítězství. Za Kraken postupně skórovali Mackie Samoskevich, Ryker Evans a Brandon Montour. Domácí měli zápas pod kontrolou, jenže ve třetí třetině se jejich výkon výrazně změnil. Detroit snížil díky Viktoru Arvidssonovi a Lucasu Raymondovi, kteří skórovali během necelé minuty. Následně začal vytvářet další tlak a Seattle se prakticky přestal dostávat do útočných příležitostí. VIDEO Vyrovnání přišlo pouhých sedmnáct sekund před koncem. Alex DeBrincat vstřelil svůj třístý gól v NHL a poslal utkání do prodloužení. Seattle přesto dokázal získat druhý bod. V samostatných nájezdech rozhodl Bobby McMann a Philipp Grubauer zastavil tři ze čtyř detroitských pokusů. Kraken tak získali vítězství, které už jednou měli tém ěř jisté a následně o něj málem přišli. Detroit si naopak za výbornou třetí třetinu odvezl alespoň bod. Vancouver – Carolina 3:6. Hurricanes měli tři dvougólové střelce Carolina napravila předchozí porážku v Calgary a ve Vancouveru zvítězila 6:3. Hurricanes přitom tentokrát nepotřebovali, aby celý útok táhla jediná hvězda. Hned tři hráči zaznamenali po dvou gólech: Nicolas Deslauriers, Nikolaj Ehlers a Logan Stankoven. Po první třetině bylo skóre vyrovnané 2:2 a Vancouver se ve druhé části dokázal držet ve hře. Rozhodující úsek ale přišel v poslední třetině. VIDEO Deslauriers nejprve poslal Carolinu do vedení 4:3, Ehlers následně zvýšil na rozdíl dvou branek a Stankoven uzavřel výsledek gólem do prázdné branky. Jackson Blake přispěl třemi asistencemi. Hurricanes tak vyhráli osmý z posledních devíti zápasů. Vancouver naopak prodloužil sérii bez vítězství na osm utkání. Canucks nedokázali zastavit soupeře ani ve chvíli, kdy měli stále reálnou možnost bojovat o body, a jejich nepovedený začátek sezony pokračuje. Vegas – Tampa Bay 2:6. Kučerov dorovnal Stamkose, Cirelli dal dva góly Poslední utkání nočního programu přineslo výrazné vítězství Tampy Bay a historický milník Nikity Kučerova. Lightning porazili Vegas 6:2 a ruský útočník zaznamenal gól a dvě asistence. V kariéře tak dosáhl na 1 137 bodů v dresu Tampy, čímž vyrovnal klubový rekord Stevena Stamkose. Přitom po první třetině bylo skóre vyrovnané 2:2. Za Tampu se prosadili Brandon Hagel a John Carlson, za Vegas odpověděli Ivan Barbašev a Mark Stone, který skóroval při vlastním oslabení. Ve druhé třetině však Lightning převzali kontrolu nad zápasem. Anthony Cirelli vstřelil dva góly během necelých čtyř minut a Victor Hedman následně zvýšil na 5:2. Kučerov pak ve třetí části dokončil vítězství šestou brankou. Gólově i přihrávkami přispěl k výsledku, který zároveň posunul jeho jméno na vrchol historických statistik klubu. Andrej Vasilevskij předvedl 32 zákroků a Tampa vyhrála potřetí za sebou. Vegas naopak přišlo o třízápasovou vítěznou sérii. Pro Kučerova je vyrovnání Stamkosova maxima dalším důkazem dlouhodobé výjimečnosti. Navíc je zřejmé, že pokud bude pokračovat v současné produktivitě, může se velmi brzy stát samostatným držitelem klubového rekordu. Česká stopa a největší příběhy noci Z českého pohledu zaujal především Ondřej Palát, který gólem otevřel utkání Islanders proti Anaheimu a přímo překonal Lukáše Dostála. Brankář Ducks sice zastavil dalších 22 střel, ale jeho tým si připsal čtvrtou porážku v řadě. Jakub Dobeš inkasoval čtyřikrát proti San Jose a připsal si 26 zákroků. Rozhodující branka Macklina Celebriniho přišla v prodloužení po výborné přihrávce Ivary Stenberga. Pavel Zacha se mezitím vrátil do sestavy Bostonu, který v Dallasu podlehl Rantanenovu hattricku. Z celé noci však vystupují především tři individuální výkony. Rantanen vstřelil všechny branky svého mužstva, Kučerov vyrovnal historický rekord Tampy a McDavid v devátém zápase sezony dosáhl na dvacet asistencí. Každý z těchto výkonů má jinou hodnotu. Rantanen rozhodl jeden konkrétní zápas mimořádným střeleckým večerem. Kučerov potvrdil dlouhodobou produktivitu v jednom klubu a McDavid pokračuje v tempu, které už nyní posouvá historické tabulky NHL. Další utkání ukážou, zda Edmonton s McDavidem udrží mimořádný vstup do sezony a jak rychle Kučerov překoná Stamkosovo maximum. Rantanenův hattrick proti Bostonu už ale zůstane jedním z nejvýraznějších individuálních představení říjnového programu. MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – Dallas vs. Boston, Rantanenův hattrick [ 2 ], NHL – Islanders vs. Anaheim, Palátův gól [ 3 ], NHL – Montreal vs. San Jose, Celebrini rozhodl v prodloužení [ 4 ], NHL – Columbus vs. Toronto [ 5 ], NHL – Washington vs. Los Angeles [ 6 ], NHL – New Jersey vs. Colorado [ 7 ], NHL – St. Louis vs. Winnipeg [ 8 ], NHL – Edmonton vs. Minnesota [ 9 ], NHL – Seattle vs. Detroit [ 10 ], NHL – Vancouver vs. Carolina [ 11 ], NHL – Vegas vs. Tampa Bay [ 12 ].