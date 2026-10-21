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NHL po noci: Rantanen hattrickem sestřelil Boston, Palát skóroval. McDavid rozhodl další drama

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Mikko Rantanen vstřelil všechny tři góly Dallasu a vítěznou brankou v prodloužení ukončil pětizápasovou vítěznou sérii Bostonu. Ondřej Palát pomohl New York Islanders k výhře nad Anaheimem, Macklin Celebrini rozhodl dramatický obrat San Jose v Montrealu a Connor McDavid třemi asistencemi znovu táhl Edmonton. V utkání Minnesoty s Oilers se navíc prosadil také Kirill Kaprizov, který pokračuje v mimořádné střelecké formě. NHL nabídla jedenáctizápasový program s několika překvapivými výsledky a dramatickými závěry.
NHL po noci: Rantanen hattrickem sestřelil Boston, Palát skóroval. McDavid rozhodl další drama

NHL po noci: Rantanen hattrickem sestřelil Boston, Palát skóroval. McDavid rozhodl další drama

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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