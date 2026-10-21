Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mrkvové cukroví, které zmizí jako první: Doma ho pečeme každé Vánoce a nikdy ho není dost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mrkev v cukroví? Zní to neobvykle, ale výsledek překvapí každého, kdo to zkusí. Těsto z čerstvě nastrouhané mrkve je přirozeně vláčné, lehce nasládlé a voní po citronu a skořici. A co je nejlepší: celá příprava trvá méně než hodinu. Mrkvové cukroví se peče pouhých 8-9 minut, takže se hodí i na poslední chvíli před Vánoci nebo jako sladká odměna kdykoli během roku.
Mrkvové cukroví

Mrkvové cukroví

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Mrkvové cukroví, které zmizí jako první: Doma ho pečeme každé Vánoce a nikdy ho není dost
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:33

Reklama
Další články z Cooky.cz
Řezy Mraky jako z domácí cukrárny. Vzdušné těsto a hladký krém pro milovníky jemných moučníků
Řezy Mraky jako z domácí cukrárny. Vzdušné těsto a hladký krém pro milovníky jemných moučníků
Vídeňský štrůdl s jablky a skořicí je krásně křehký a při pečení provoní celou kuchyni
Vídeňský štrůdl s jablky a skořicí je krásně křehký a při pečení provoní celou kuchyni

Vídeňský štrůdl jsem se dlouho bála péct doma. Tažené těsto mi připadalo jako alchymie vyhrazená...

Nadýchané domácí housky s křupavou kůrkou: Recept, po kterém se pekárna stane zbytečnou
Nadýchané domácí housky s křupavou kůrkou: Recept, po kterém se pekárna stane zbytečnou

Domácí housky z kynutého těsta s hrubozrnnou solí, kmínem a mákem. Recept na křupavé, nadýchané pečivo,...

Velký test tablet do myčky 2026: Porovnali jsme 8 výrobků z českých obchodů a našli vítěze
Velký test tablet do myčky 2026: Porovnali jsme 8 výrobků z českých obchodů a našli vítěze

Dobrá tableta do myčky musí zvládnout mastnotu, zaschlé jídlo i skvrny na sklenicích. Otestovali jsme osm...

Obrázkový kvíz o retro kuchyňském vybavení: 10 otázek bude skutečná výzva i pro pamětníky
Obrázkový kvíz o retro kuchyňském vybavení: 10 otázek bude skutečná výzva i pro pamětníky

Předměty, které dnes působí jako rarita, bývaly kdysi každodenní samozřejmostí. Poznáte kuchyňské vybavení,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.