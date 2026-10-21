Mrkvové cukroví, které zmizí jako první: Doma ho pečeme každé Vánoce a nikdy ho není dost

Mrkev v ? Zní to neobvykle, ale výsledek překvapí každého, kdo to zkusí. Těsto z čerstvě nastrouhané mrkve je cukroví přirozeně vláčné, lehce nasládlé a voní po citronu a skořici. A co je nejlepší: celá příprava trvá méně než hodinu. se peče pouhých 8-9 minut, takže se hodí i na poslední chvíli před Vánoci nebo jako sladká odměna kdykoli během roku. Mrkvové cukroví Mrkev v těstě: proč ji tam dát a co přesně udělá
se řadí mezi Mrkev bohaté zdroje beta-karotenu, ze kterého si organismus vytváří vitamín A. Ten se běžně spojuje se zrakem, imunitním systémem i stavem pokožky. V cukroví má ale ještě jinou, mnohem praktičtější roli. Když se nastrouhá najemno, pustí do těsta trochu přirozené vlhkosti a také malé množství cukrů. Díky tomu bývá výsledek měkčí, není nutné tolik doslazovat a dobře upečené kousky zůstávají vláčné i třetí den. Recept na úžasně vláčné mrkvové cukroví
Hladká mouka – 300 g Máslo – 250 g (změklé, pokojové teploty) Mrkev – 180 g (jemně nastrouhaná) Prášek do pečiva – 10 g Sůl – 2 g Citronová kůra – z 1 citronu (nastrouhaná) Moučkový cukr – na obalení (podle potřeby) Postup přípravy cukroví z mrkvového těsta
1. Mrkev oloupejte a nastrouhejte na jemném struhadle. Když pustí víc šťávy, lehce ji v ruce vymačkejte. Neždímejte ji úplně do sucha, jde jen o to, aby těsto zbytečně nezřídlo.
2. Změklé
máslo vyšlehejte do pěny. Ručním mixérem počítejte zhruba 2–3 minuty; máslo by mělo zesvětlat a trochu se provzdušnit.
3. Přidejte nastrouhanou
mrkev a citronovou kůru. Stačí krátce promíchat, žádné dlouhé šlehání není potřeba.
4. V jiné míse smíchejte
hladkou mouku, prášek do pečiva a sůl. Suchou směs se vyplatí prosít, prášek do pečiva se pak v těstě rozloží rovnoměrněji.
5. Moučnou směs po částech zapracujte do máslového základu. Nejprve to jde dobře stěrkou, ke konci už se většinou lépe pracuje rukama. Těsto má být hladké a nelepivé; pokud se lepí moc, přisypte lžíci mouky.
6. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a dejte na 30 minut do lednice. Vychlazené těsto se méně trhá, lépe se tvaruje a cukroví si v troubě snáz udrží tvar.
7. Troubu předehřejte na
180 °C, u horkovzdušné trouby stačí 160 °C. Plech vyložte pečicím papírem.
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8. Z odpočinutého těsta tvořte kuličky, půlměsíčky nebo malé šátečky. Když není času nazbyt, nejrychlejší jsou kuličky o průměru kolem 2 cm.
9. Cukroví dávejte na plech s rozestupy přibližně 2 cm. V troubě ještě trochu naskočí, tak ať se kousky neslepí k sobě.
Pečení
10. Pečte
8-9 minut, dokud spodní strana lehce nezezlátne. Povrch klidně zůstane světlý. Když se pečení protáhne, cukroví se zbytečně vysuší.
11. Po vytažení z trouby nechte kousky asi 5 minut ležet na plechu. Hned po upečení jsou křehké a při rychlém přendávání se snadno polámou.
12. Vychladlé cukroví obalte v
moučkovém cukru. Kdo chce silnější cukrovou vrstvu, může obalovat nadvakrát: poprvé ještě vlažné kousky, podruhé až po úplném vychladnutí. Foto: Cooky.cz, Mrkvové cukroví, které zmizí jako první: Doma ho pečeme každé Vánoce a nikdy ho není dost Naše tipy je různé jiné varianty
V redakci se tohle cukroví objevilo nejdřív spíš jako zkouška, když jsme chtěli něco jiného než další plech vanilkových rohlíčků. Nakonec se recept udržel. Překvapil hlavně tím, že v plechové krabici s víkem vydrží vláčný i pět dní. Tedy za předpokladu, že ho někdo nesní dřív, což se u podobného cukroví ověřuje trochu obtížně.
Pokud chcete jinou vůni, zkuste místo skořice špetku kardamonu nebo zázvoru. K mrkvi se obě koření hodí velmi dobře. Do těsta se dá přisypat hrst jemně mletých vlašských ořechů nebo mandlí. Chuť bude o něco plnější a struktura cukroví trochu pevnější. Když doma není citron, pomůže i pomerančová kůra. Výsledek působí sladším dojmem a vůní se víc blíží vánočnímu koření. Těsto si můžete připravit už den předem a nechat ho přes noc v lednici. Druhý den bývá práce s ním ještě pohodlnější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline