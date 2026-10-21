Vyhlašujeme nejhorší podzimní kabát pro seniorky. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let

Jakmile teploměr ráno klesne k nule, vytáhne většina domácností ze skříně zimní výbavu. V ní bývá i starý známý. Je teplý, pohodlný a nikdy nezklamal, takže ho mnohé ženy oblékají sezónu za sezónou. Módní poradkyně, které oblékají zralé ženy, se u něj ale shodují v jedné věci. Obličej nad ním často vypadá unaveněji, než by musel.
Deset let navíc samozřejmě nikdo nezměřil a podíl žen, které ho nosí, také nikdo nespočítal. Stačí se ale v listopadu rozhlédnout na autobusové zastávce a hned víte, o kterém kusu oblečení je řeč.
Vítěz, kterého potkáte na každé zastávce
Titul nejhoršího podzimního kabátu získává černý prošívaný kabát rovného střihu, který sahá až pod kolena a má široké vodorovné komory plné peří nebo vaty. Kupuje se snadno, protože s ním v obchodě nikdo nic neriskuje. Hodí se na nákup, k lékaři i na nedělní návštěvu u vnoučat a tmavá barva navíc slibuje, že pod ní zmizí všechno, co na postavě přebývá.
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Zrcadlo v předsíni ale často ukáže něco jiného. Objemná výplň přidá na šířce i štíhlé ženě a samotná tmavá barva to nezachrání. K tomu se přidává druhá potíž, která se týká obličeje a se kterou počítá málokdo.
Černá u brady umí zvýraznit kruhy pod očima
Zralá pleť mívá méně vlastní barvy. Když těsně pod bradou leží tmavá látka, ostrý kontrast může z obličeje vysát zbytek svěžesti a najednou je znát každý stín pod okem i drobná vráska. Stylistky na tenhle efekt upozorňují už u žen nad 40 let.
Kdo se s černou rozloučit nechce, nemusí. Stačí mezi límec a obličej vložit něco světlého nebo barevného, třeba bílou halenku s límečkem vytaženým přes kabát. Tvář pak vedle tmavé látky nezešedne.
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Druhý problém se skrývá ve střihu. Výplň uložená v širokých vodorovných pásech přidává objem rovnoměrně po celé délce těla. Pas zmizí a z postavy zůstane jednolitý tvar od ramen až ke kolenům. Kabát, který měl postavu zeštíhlit, ji tak ve výsledku rozšíří.
Když kabát navíc padá rovně a pas ničím nenaznačí, chybí místo, kde by se pohled zastavil, a postava v něm působí hranatě.
Zkouška v kabince prozradí víc než cedulka
Do kabinky si vezměte to, co pod kabátem v zimě opravdu nosíte, a zkoušejte ho přes to. Zapnutý by měl volně splývat, a jakmile někde táhne, vraťte ho na ramínko. Pak se postavte k zrcadlu bokem, protože z profilu je nejlépe vidět, jestli komory přidávají objem na zádech a na břiše.
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U péřového kabátu se vyplatí myslet i na vrstvy. Hřeje sám o sobě, takže pod něj stačí tenký rolák nebo lehký svetr. Hrubý pletený pulovr s tlustou šálou by přidal na šířce, kterou chcete ubrat.
Čím ho nahradit, když se s prošíváním nechcete rozloučit
Prošívaný kabát může dál zůstat vaším zimním společníkem. Při příštím nákupu se vyplatí pohlídat barvu, prošití a pas.
Stylistky jako mírnější náhradu černé často doporučují tmavě modrou, která působí stejně klasicky a obličej tolik nezatíží. Kdo chce do tváře víc tepla, může sáhnout po zemitých odstínech, třeba velbloudí nebo lesní zelené, které letos patří k nejvýraznějším barvám zimních kabátů.
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Lépe dopadne i kabát s drobnějším prošitím, například kosočtverečným nebo s takzvaným cibulovým vzorem. Menší políčka rozbijí plochu látky, takže výplň nepůsobí jako jeden velký objem a kabát lépe drží tvar postavy.
Postavě vrátí tvar také pásek nebo zavinovací střih a zavinovací modely navíc patří k letošním trendům. Kdo dává přednost látce před peřím, si může vybrat trenčkot s páskem, kterému věk majitelky nikdy nevadil.
Kabát s páskem v teplém zemitém odstínu vrátí postavě pas a obličeji víc tepla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co změnit Co na kabátu vadí Čím to nahradit Barva černá těsně pod bradou ztlumí pleť a zvýrazní jemné vrásky i stíny pod očima tmavě modrá jako mírnější klasika, zemité odstíny jako velbloudí nebo lesní zelená Prošití široké vodorovné komory přidávají objem po celé délce těla a pas zmizí drobné prošití, například kosočtverečné nebo takzvaný cibulový vzor Pas na rovném kabátu bez pasu chybí místo, kde by se pohled zastavil kabát s páskem, zavinovací střih nebo látkový trenčkot s páskem Přečtěte si také: Ani béžová, ani šedá. Tahle 1 barva svetru letos v zimě omladí každou ženu po padesátce
Zdroje: https://bestlifeonline.com/coat-styling-tips-over-60/, https://www.hellomagazine.com/fashion/889584/stylist-reveals-wardrobe-items-ageing-you/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/659127-damsky-zimni-kabat-ktere-strihy-budou-letos-v-kurzu, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-prechodove-bundy-a-kabaty-ktere-vam-v-satniku-vydrzi-roky-40489458, https://www.tovima.com/wsj/retirees-how-not-to-look-retired-even-when-you-are-chic-older-women-have-some-fashion-tips/, https://www.oprah.com/style/fashion-tips-to-look-younger-style-mistakes-that-age-you, https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/best-coats-for-women-over-50/