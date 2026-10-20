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Řidič dodávky zemřel po čelním střetu s kamionem u Hodonína

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Smrtelná dopravní nehoda se stala v pondělí krátce po 17. hodině na hlavní silnici spojující Hodonín s Břeclaví. Řidič dodávky z dosud neznámých příčin…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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