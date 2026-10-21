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Proč nás v církvi bolí i „malé“ křivdy?

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Když se mluví o zneužití v církvi, představíme si nejtěžší případy. Existují ale i menší křivdy, které se nesou roky a bolí. Je v souladu s Otčenášem odpustit, když zranění…
Proč nás v církvi bolí i „malé“ křivdy?

Proč nás v církvi bolí i „malé“ křivdy?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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