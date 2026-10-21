Reklama
„Nevyhazujte jazýček z plechovky, odneste ho do skříně.” Netušil jsem, že má takové využitíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plechovku od limonády dopijete, zmačkáte a hodíte do tříděného odpadu. Malý kovový […]
„Nevyhazujte jazýček z plechovky, odneste ho do skříně.” Netušil jsem, že má takové využití
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 21.10.2026 07:05
Reklama
Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé z Německa platí i 15 000 Kč. Tahle nádoba stojí v sekretáři skoro každé babičky
Proč je v místnosti při 20 °C v zimě větší zima než při 20 °C v létě?
Teploměr v obýváku ukazuje v lednu stejné číslo jako v červnu. V […]
Žena vytvořila hrnky z 90. let, které má doma každý. Dnes se prodávají za desítky tisíc korun
Na jaře 1990 dostala Tove Jansson, autorka Mumínků, k posouzení první návrhy […]
„Zkuste na záchodovou štětku navléknout igelitový sáček.” Proč mi trvalo tak dlouho, než jsem na tenhle nápad přišel?
Spláchnete a voda místo odtékání pomalu stoupá k okraji mísy. Gumový zvon […]
Tenhle džbán po babičce se válí v mnoha českých kuchyních. Sběratelé za něj dnes zaplatí i 12 000 Kč
Pestře pomalovaný keramický kohout nebo tukan, do kterého se dá nalít mléko […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Češi si z oblíbených obchodů odnášeli nebezpečné potraviny. Inspekce odhalila vážný problém
Trendy svět
dnes, 07:44
3 min
Jedna večerní zpráva rozhodla! Růžová Tereza Mašková kývla na duet s Noidem
Aplausin.cz
dnes, 07:43
2 min
Sedmnáctiletý chlapec potřebuje pomoc při pohybu. Jeho matka narazila na podmínku, kterou nedokáže splnit
Trendy Život
dnes, 07:43
4 min
Seznamky očima expertky: O vztah se nehraje jen v chatu. Rozhoduje i správná fotka, upřímnost a sebeúcta
Jsme kočky
dnes, 07:41
12 min
GTA VI na PC už v prvním čtvrtletí 2027. Čtyři nezávislé zdroje se shodují na stejném termínu
Mobify.cz
dnes, 07:41
5 min
Reklama
Slavia vstala z mrtvých, ale evropské prokletí trvá. Kačor zachránil bod, Trpišovský má stále co řešit
Vše o sportu
dnes, 07:36
6 min
Nekrotizující vaskulitida ohrožuje cévní stěny. Dá se však podchytit včas díky horečkám a únavě
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:34
2 min
Genzer rýpnul do Prachaře ve StarDance a Sandeva ztuhla. „Je zázrak, že záříš, i když vím, koho sis vzala," řekl jí
VIPživot.cz
dnes, 07:33
2 min
Odešla jen v pyžamu a telefon nechala doma. Police hledá pohřešovanou ženu
Budějcká Drbna
dnes, 07:33
1 min
Mrkvové cukroví, které zmizí jako první: Doma ho pečeme každé Vánoce a nikdy ho není dost
Cooky.cz
dnes, 07:33
4 min
Reklama
Falešní řemeslníci lákají na rychlost a výhodné ceny, lidé pak přicházejí o tisíce
Brněnská Drbna
dnes, 07:30
2 min
Úspory na Kavčích horách. ČT pozastavila modernizaci budovy zpravodajství, výrobu pořadů chce ale zachovat
HN.cz
dnes, 07:23
NHL po noci: Rantanen hattrickem sestřelil Boston, Palát skóroval. McDavid rozhodl další drama
Vše o sportu
dnes, 07:22
10 min
Většina Čechů uchovává vejce na nevhodném místě. Správné skladování přitom výrazně prodlouží jejich čerstvost
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:19
3 min
Halleyova kometa o sobě dá v noci vědět. Kdo si přivstane, může spatřit její stopy
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:15
Reklama
Štěpnička syna nenáviděl, Jakub přesto přišel na pohřeb. Usmíření se nedočkali
Žena.cz
dnes, 07:07
Navenek úsměvy, v zákulisí to vřelo. Do hádky špiček EU se vložil i Babiš
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:06
„Nevyhazujte jazýček z plechovky, odneste ho do skříně.” Netušil jsem, že má takové využití
Extrafit.cz
dnes, 07:05
3 min
Bezdomovci se pobodali před plzeňským nádražím. Policie řeší pokus o vraždu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:04
Netflixu stoupl zisk o 44 procent, růst tržeb ale zpomalil. Velkým zklamáním pro investory je reklama
HN.cz
dnes, 07:01
Reklama
Jak na vláčnou ořechovou bábovku s rozinkami?
FAJNTIP.cz
dnes, 07:00
2 min
Proč nás v církvi bolí i „malé“ křivdy?
Proboha!
dnes, 07:00
4 min
Meteorologové zveřejnili nový výhled na listopad. Počasí v Evropě čeká výrazná změna, Česko ale může překvapit
Trendy svět
dnes, 06:51
3 min
Vyhlašujeme nejhorší polštáře pro seniory. Spí na nich každý den, i když kazí krční páteř i spánek
Asenior.cz
dnes, 06:36
4 min
Řezník prozradil, kolik si vydělá na 1 vesnické zabijačce. Za 1 den má víc než mnozí a na volný termín se čeká i rok
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:35
4 min
Reklama
Liberecký hejtman Martin Půta chce funkci předat do konce roku, adeptů je víc
Liberecká Drbna
dnes, 06:34
1 min
Z podobných talířů jedl v Československu každý. Teď je sběratelé vykupují za 10 000 Kč a více
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
4 min
Jód potřebuje štítná žláza. Jenže víc neznamená lépe: kdy ho máme dost a kdy si můžeme uškodit
Poudree.cz
dnes, 06:30
3 min
Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho kupují celé rodině a netuší, co v něm skutečně je
ExtraInspirace
dnes, 06:30
4 min
Kámen v poušti vypadá, jako by ho někdo rozřízl laserem. Vědci nenacházejí vysvětlení
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:30
2 min
Reklama
Světelná stezka a vánoční vesnička. V Hradci vznikne zimní park Světlozem
Hradecká Drbna
dnes, 06:30
1 min
Meteorologové mají jasno o zimě 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který si pamatují jen starší Češi
Outdoor tipy
dnes, 06:29
4 min
Vyhlašujeme nejhorší podzimní kabát pro seniorky. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let
Relaxeo.cz
dnes, 06:29
4 min
Předraženou náhražku medu může odhalit jednoduchý orientační test. Kvalitní výrobek má několik typických vlastností
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:25
2 min
Riziko smrtících povodní i požárů roste. Země míří k výraznému oteplení, varuje OSN
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:25
Reklama
Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé z Německa platí i 15 000 Kč. Tahle nádoba stojí v sekretáři skoro každé babičky
Extrafit.cz
dnes, 06:21
4 min
Řezy Mraky jako z domácí cukrárny. Vzdušné těsto a hladký krém pro milovníky jemných moučníků
Cooky.cz
dnes, 06:20
4 min
Proč je v místnosti při 20 °C v zimě větší zima než při 20 °C v létě?
Extrafit.cz
dnes, 06:19
4 min
Google sebral platícím uživatelům Gemini funkce, za které si zaplatili. Téměř 60 % lidí v anketě mluví o neférovém jednání
Mobify.cz
dnes, 06:19
4 min
Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Má pohodlnou většinu
Hanácká Drbna
dnes, 06:17
1 min
Reklama
Reklama
Nový vládce evropského nebe. Ukrajina může mít brzy víc stíhaček než současný suverén
Tohle se u nás podařilo málokomu. Jiří Mádl je český unikát
Nejvíc v životě nelitujeme vlastních chyb. Psychologové zjistili, co nás pronásleduje mnohem déle
Dva měsíce pili každý den půl litru džusu. Vědci pak v jejich tělech odhalili nečekané změny
K jižnímu pólu vyrazil s 52 psy. Amundsen měl plán, který jeho soupeři zoufale chyběl
Reklama
Reklama