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„Nevyhazujte jazýček z plechovky, odneste ho do skříně.” Netušil jsem, že má takové využití

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Plechovku od limonády dopijete, zmačkáte a hodíte do tříděného odpadu. Malý kovový […]
„Nevyhazujte jazýček z plechovky, odneste ho do skříně.” Netušil jsem, že má takové využití

„Nevyhazujte jazýček z plechovky, odneste ho do skříně.” Netušil jsem, že má takové využití

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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