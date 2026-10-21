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Smrt přichází ze všech stran. Český horor Thankskilling Day představuje dva typy hrůzy

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České žánrové filmy se začínají objevovat ve větším počtu a je příjemné vidět, že to s nimi tvůrci nevzdávají i přes nízkou návštěvnost. Thankskilling Day vypadá jako pocta modernímu hororu, což ještě samo o sobě neznamená soudržnost.
Smrt přichází ze všech stran. Český horor Thankskilling Day představuje dva typy hrůzy

Smrt přichází ze všech stran. Český horor Thankskilling Day představuje dva typy hrůzy

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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