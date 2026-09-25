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Slib z nás nikdo nevymlátí

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Dennívýzva
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Červnové slunce pralo do oken osmé třídy a vzduch v učebně páchnul prachem a linoleem. Otřel jsem si zpocené čelo a raději se dál díval z okna. Na tabuli svítilo křídou napsané datum 11. června 1969. Do konce školního roku zbývalo pár dní, ale téměř nikdo se netěšil.
Slib z nás nikdo nevymlátí

Slib z nás nikdo nevymlátí

Zdroj: Skautsky-tabor-Trojky-CT-1969.jpeg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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