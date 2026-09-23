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Když stoupá teplota

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Klimeš seděl v bufetu sauny, usrkával dvoudecku vína a skrze prosklenou stěnu pozoroval „cvrkot“ v sousedním krytém bazénu. Přímo proti němu seděly za sklem na plaveckém startovacím stupínku dvě hezké, asi osmnáctileté dívky a o něčem si důvěrně povídaly.
Když stoupá teplota

Když stoupá teplota

Zdroj: ChatGPT-Image-22.9.2026-19-00-44
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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