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Olympie: místo, kde se zrodila olympijská tradice

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Když člověk vstoupí do areálu antické Olympie a rozhlédne se, možná ho překvapí, jak málo toho z původního místa zůstalo. Povalují se tu opracované kamenné kvádry, stojí řady nejrůznějších sloupů, dochovaly se neúplné základy chrámů i chatrné náznaky někdejších staveb. A mezi tím vším je všudypřítomná zeleň.
Olympie: místo, kde se zrodila olympijská tradice

Olympie: místo, kde se zrodila olympijská tradice

Zdroj: 20260913-161513.jpeg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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