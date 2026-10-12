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Slavné herečce amputovali obě nohy

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Dennívýzva
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Málokdo by za ráznou komičkou z televizních estrád hledal ženu s fotografickou pamětí, která plynně mluvila francouzsky a studovala práva. Její životní příběh ale nakonec dospěl k tragickému konci.
Slavné herečce amputovali obě nohy

Slavné herečce amputovali obě nohy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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