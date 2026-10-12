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Za Husáka je měl doma každý. Teď je sběratelé vykupují za 8 000 Kč/kus minimálně

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Plastové a plechové modely, které za Husáka ležely na koberci v každém dětském pokoji, dnes mění majitele za tisíce korun. Nostalgická vlna čtyřicátníků a padesátníků roztočila trh, kde běžné kousky startují na 8 000 Kč a vzácné exempláře šplhají k astronomickým sumám.
Za Husáka je měl doma každý. Teď je sběratelé vykupují za 8 000 Kč/kus minimálně

Za Husáka je měl doma každý. Teď je sběratelé vykupují za 8 000 Kč/kus minimálně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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