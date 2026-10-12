Kdo na podzim neodstřihne staré větve rybízu, krmí dřevo, které už neplodí. Živiny pak chybí mladým výhonům s úrodou

Kdo na podzim neodstřihne staré větve rybízu, krmí dřevo, které už neplodí. Živiny pak chybí mladým výhonům s úrodouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Proč je lepší prořezávat ovocné stromy v ziměZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 12.10.2026 16:12
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