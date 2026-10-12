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Muž klikl na reklamu s akciemi na sociální síti a přišel o 2,5 milionu. Stačilo nainstalovat aplikaci, kterou mu doporučili

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Šestačtyřicetiletý muž z Kolínska potvrdil v internetovém bankovnictví dvacet plateb ze dvou účtů. Ze všech odešlo dohromady téměř 2,5 milionu korun.
Policie ČR, auto

Policie ČR, auto

Zdroj: Kevin B. / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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