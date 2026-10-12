Muž klikl na reklamu s akciemi na sociální síti a přišel o 2,5 milionu. Stačilo nainstalovat aplikaci, kterou mu doporučili

Celé to začalo jedním kliknutím na reklamu slibující výhodné investice do akcií známé společnosti. Reklama se zobrazila na sociální síti, kterou konkrétně policie ve své zprávě z 10. 8. 2022 neuvádí. Muž se přes ni zaregistroval na webu údajné investiční platformy. Krátce nato mu zavolal neznámý člověk, který se představil jako zástupce firmy. Nabídl pomoc s prvním obchodem a přesvědčil ho, aby si do telefonu nainstaloval aplikaci AnyDesk. Právě ta se stala klíčem k jeho účtům. AnyDesk je přitom legitimní software pro vzdálenou správu počítačů a mobilů, jenže v rukou podvodníka funguje jako otevřené dveře k zařízení oběti.
Pět tisíc jako návnada, miliony jako kořist
První den muž zaplatil 5 900 korun za domnělý nákup akcií. Částka byla záměrně nízká a měla vybudovat důvěru. Hned následující den se „poradce“ ozval znovu. Tvrdil, že pro skutečné obchodování je potřeba vyšší kapitál, který firma klientovi údajně půjčí. Stačí prý jen potvrdit příchozí transakce v internetovém bankovnictví.
Muž to udělal. Jenže neschvaloval žádné půjčky. Schvaloval odchozí platby. Podvodník, který přes AnyDesk viděl a ovládal jeho obrazovku, zadával převody sám a oběť je pouze autorizovala. Ze dvou bankovních účtů tak odešlo dvacet plateb v celkové výši téměř 2,5 milionu korun. Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zda se poškozenému podařilo peníze získat zpět, veřejně doloženo není.
Proč na to naletí i opatrní lidé
Představa, že obětí investičních podvodů se stávají jen důvěřiví senioři, je mylná. Česká národní banka výslovně upozorňuje, že naletí i počítačově gramotní a vzdělaní lidé, protože podvodníci pracují s důvěrou, strachem a naléhavostí. NÚKIB k tomu dodává, že obětí se může stát doslova kdokoli, kdo vlastní telefon.
Dnešní podvody navíc vypadají profesionálně. ČNB v roce 2025 varovala před deepfake videem, ve kterém byl podvržený obraz a hlas guvernéra. Podvodníci zneužívají tváře známých osobností, vytvářejí falešné zpravodajské stránky připomínající velká česká média a odvolávají se na ČNB samotnou. Kolínský případ z roku 2022 je jen jedním z řady. Policie popsala obdobný scénář s AnyDesk u případu z Trutnovska v roce 2023, kde škoda dosáhla 1,3 milionu korun, i ze Strakonic v roce 2024, kde podvodník oběť vedl krok za krokem přes WhatsApp.
Proč reklamy procházejí moderací
Jak je možné, že sociální sítě takovou reklamu vůbec pustí? Meta, provozovatel Facebooku a Instagramu, přiznává tři slabiny. Za prvé, obrovský objem: miliony reklam denně prověřuje primárně automatizace. Za druhé, reklamy využívající tváře celebrit vypadají na první pohled jako legitimní propagace známé osobnosti. A za třetí, podvodníci používají techniku zvanou cloaking: kontrolnímu systému ukážou neškodnou stránku, zatímco skutečný uživatel po kliknutí vidí podvodný web. Meta uvádí, že jen v roce 2025 odstranila přes 159 milionů podvodných reklam a zrušila 10,9 milionu účtů napojených na organizované podvodné sítě. Problém přesto přetrvává.
Jak podvod rozpoznat a co dělat, když už je pozdě
Legitimní broker jako XTB nebo DEGIRO funguje pod jasnou regulací, má dohledatelnou právní identitu a nikdy po klientovi nechce vzdálený přístup k zařízení. Podvodná platforma se pozná podle několika varovných signálů:
- Slib mimořádně vysokého zisku bez rizika
- Okamžitý telefonát od „manažera“ po vyplnění formuláře
- Požadavek na instalaci AnyDesk nebo jiného nástroje pro vzdálený přístup
- Tlak na rychlé jednání a převod peněz
- Firma chybí v registru regulovaných subjektů ČNB
- Odvolávání se na „garanci“ zisků nebo na ČNB
Pokud už jste aplikaci nainstalovali nebo peníze odeslali, jednejte okamžitě. Kontaktujte banku a podle jejího doporučení zablokujte internetové i mobilní bankovnictví a platební karty. Ukončete vzdálenou relaci a odpojte zařízení od internetu. Změňte hesla ke všem kompromitovaným účtům a nechte telefon či počítač zkontrolovat odborníkem. A hlavně nahlaste případ Policii ČR.
Dvacet schválených plateb za jediný den. Celý podvod nestál na žádné sofistikované technologii, ale na důvěře, kterou si cizí člověk po telefonu dokázal vybudovat během několika hodin.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský