Kdo dá lišky do mrazáku bez předchozí úpravy, dostane hořké houby na vyhození. A týká se to i jiných hub

Je říjen, košík voní meruňkami a na stole leží kilo žlutých plodnic. Nejjednodušší je očistit je, nasypat do sáčku a zavřít mrazák. Právě to je chyba. Finská poradenská organizace
Martat s odkazem na doporučení Pelleho Holmberga uvádí, že lišky se syrové mrazit nemají, protože po rozmrazení často zhořknou. Doporučuje je před uložením prohřát ve vlastní šťávě. Hořkost ale nemusí vznikat jen v mrazáku. Za nepříjemnou chutí mohou stát tři různé příčiny a každá vyžaduje jiné rozhodnutí. Jedna z nich se netýká kuchyně, ale bezpečnosti. Proč syrové lišky v mrazáku hořknou
Mrazák nezastaví čas, jen ho zpomalí. Americké Národní centrum pro domácí konzervování potravin (NCHFP) upozorňuje, že v zelenině i houbách při mražení dál pracují enzymy. Postupně mění chuť, barvu i texturu. Mražení navíc potraviny nesteriluje, pouze brzdí mikroorganismy a chemické děje.
Přesný biochemický mechanismus pro lišku obecnou potravinářské zdroje nepopisují. Opěrné body jsou ale jasné. Liška nemá neutrální chuť. Botany.cz ji popisuje jako výrazně kořeněnou až mírně palčivou. Ledové krystaly navíc při mražení trhají buňky, takže z hub vytéká voda. Podle nás se v syrově zmrazené lišce potkává obojí: enzymy, které nikdo nezastavil, a poškozená dužnina, ve které se přirozená ostrost změní v hořkost.
Největší chybou tedy není samotný mrazák. Problém vzniká kombinací syrových hub, přebytečné vody a pomalého zmrazování. Proto nestačí lišky omýt. Mytí odstraní špínu, enzymy ne.
Postup od košíku po mrazák
Tepelná úprava je hlavní pojistka. Lidová rada „povařit deset minut“ se u lišek dá obhájit. Odborný přehled o lišce obecné z roku 2025 uvádí blanšírování v rozmezí 5 až 15 minut a NCHFP u hub doporučuje napaření nebo krátkou úpravu na pánvi. Doma to vychází takto:
Vytřídit. Do zásoby patří jen mladé, pevné a zdravé plodnice. Staré, nasáklé, okousané nebo zapáchající kusy vyřaďte rovnou. Očistit nasucho. Nožem a kartáčkem odstraňte jehličí, hlínu a mech. Opláchnout jen to nutné. Silně znečištěné kusy krátce propláchněte. Dlouhé máčení není potřeba, houby by zbytečně nasály vodu. Nakrájet na stejně velké kousky, aby se prohřály rovnoměrně. Tepelně upravit. Nejšetrnější je podusit lišky na pánvi ve vlastní šťávě, dokud nepustí a zčásti neodpaří tekutinu. Druhou možností je blanšírování nebo povaření zhruba 5 až 10 minut. Rychle zchladit. Rozprostřete je v mělké nádobě, případně ji postavte do studené vodní lázně. Nechat okapat. Každá kapka navíc znamená v mrazáku led. Porcovat a zabalit. Malé dávky do sáčků nebo krabiček, vytlačit vzduch, popsat datem. Zmrazit co nejrychleji. Velký balík mrzne pomalu a krystaly ledu rostou.
Univerzita v Minnesotě uvádí, že zelenina a houby si při −18 °C udrží dobrou kvalitu zhruba 8 až 12 měsíců. Potom houby nemusí být nebezpečné, jen chutnají hůř.
Kdo chce mít připravený základ na kulajdu, může lišky mrazit i s tekutinou, ve které se dusily. Nejde o odborné pravidlo, jen o osvědčený kuchyňský trik. Šťáva uchová aroma, jen je třeba nechat v krabičce volné místo, protože tekutina při mražení zvětší objem. Pokud je tekutina hořká, do mrazáku nepatří. Hořkost by se rozlila do celé porce.
Tři důvody, proč lišky hořknou
Po návratu z lesa se vyplatí rozhodnout rychle a po pořádku.
Záměna. Nejčastější falešnou liškou v českých lesích je lištička pomerančová. Podle Botany.cz je oranžová až červenooranžová, má tenké husté pravé lupeny a měkkou, vatovitou dužninu. Chuť má nepříjemně natrpklou. Pravá liška je masitější a tužší, žloutkově až okrově žlutá. Místo lupenů má tlusté lišty, které sbíhají na třeň, a voní ovocem, často meruňkami. Atlas České mykologické společnosti dodává, že lištička roste v opadu nebo na tlejícím dřevě jehličnanů. Kdo si není jistý, hub se nemá ani dotknout jazykem. Vaření ani sušení z jedovaté houby jedlou neudělá, připomíná Kansaská státní univerzita.
Stáří a lokalita. Liška potřebuje hodně vláhy a roste pomaleji než jiné jedlé houby. Přímý důkaz, že sucho nebo jehličnany zesilují hořkost, chybí. Starší a vyschlé plodnice ale mohou chutnat výrazněji a do zásoby se nehodí. Zvlášť se vyplatí hlídat místo sběru. Mykolog Jan Borovička v magazínu Akademie věd uvedl, že přímo pod komínem kovohutě ve Lhotě u Příbrami by houby k jídlu nesbíral. Kontaminace se chutí neprozradí, je to otázka zdraví, ne hořkosti.
Mražení. Správně určená, mladá a čistá liška, která zhořkla až po rozmrazení, svědčí o technologické chybě. Nejde o vadu houbaře ani mrazáku. Liška se prostě chová jinak než hřib, který jde do mrazáku na plátky.
Rozšířený mýtus tvrdí, že hořká liška je dobré znamení, protože ji nenapadají larvy. Lišky opravdu bývají málokdy červivé. Hořkost ale za pozitivní znak považovat nelze.
VIDEO Týká se to i jiných hub
U lišek je riziko hořkosti po syrovém mražení výslovně popsané. Podobné varování vydala Aljašská univerzita u smržů: syrově zmrazené se špatně skladují a mohou zhořknout. U hřibů, křemenáčů nebo ryzců spolehlivý zdroj o typické hořkosti po mražení chybí. U nich se častěji řeší jiný problém, totiž vodnatá a kašovitá dužnina po rozmrazení.
Obecné pravidlo NCHFP je přesto jednoduché a platí pro většinu hub: před mražením napařit, blanšírovat nebo osmahnout. Pár minut navíc vyjde levněji než vyhozená zásoba.
A co alternativy? Sušení lišek je možné, ale odborný přehled upozorňuje, že kvalita silně závisí na metodě a vysoké teploty některým látkám škodí. Liška navíc po usušení bývá tuhá. Domácí zavařování divokých hub americké univerzitní poradny nedoporučují, protože pro něj neexistují ověřené domácí postupy. Pro lišky tak podle nás jasně vítězí mražení po krátké tepelné úpravě.
Co s dávkou, která už zhořkla
Pokud jde o správně určené, čisté a jinak nezávadné lišky, nemusí skončit v koši. Záchrana ale není zaručená. Rozmrazujte je až při vaření, krátce je povařte nebo poduste a první tekutinu slijte. Ochutnejte malý kousek. Pokud je hořkost mírná, ztratí se v jídle s výraznou chutí, třeba ve smetanové omáčce, kulajdě, rizotu nebo směsi s cibulí a máslem. Jde o postup odvozený z principu blanšírování, nikoli o laboratorně ověřený recept.
U sušených lišek pomůže rehydratace ve vroucí vodě, u smržů se uvádí poměr jeden díl hub na tři díly vody a doba 20 až 30 minut. Pokud je voda hořká, slijte ji a nepoužívejte jako základ omáčky.
Některé houby už zachraňovat nemá smysl. Vyhoďte vše, co chutná ostře, chemicky nebo zatuchle, co je plesnivé nebo u čeho si nejste jistí určením. Rozmražené lišky samostatně znovu nemrazte. Bezpečnější je uvařit z nich polévku a zamrazit až tu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková