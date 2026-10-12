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Výlet do termálních lázní skončil tragédií. Zemřelo 11 lidí, přeživší popsal osudnou chybu řidiče

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Jedenáct mrtvých a desítky zraněných si vyžádala těžká nehoda turistického autobusu v západním Turecku. Vůz s cestujícími mířícími z Bursy do oblasti Denizli s termálními lázněmi začal u města Akhisar couvat poté, co minul správnou odbočku. Do autobusu následně narazila zezadu nákladní souprava. Mezi oběťmi je i pětasedmdesátiletá Mümine Eryılmazová, jejíž manžel nehodu přežil a popsal poslední okamžiky před střetem.
Výlet do termálních lázní skončil tragédií. Zemřelo 11 lidí, přeživší popsal osudnou chybu řidiče

Výlet do termálních lázní skončil tragédií. Zemřelo 11 lidí, přeživší popsal osudnou chybu řidiče

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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