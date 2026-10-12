Výlet do termálních lázní skončil tragédií. Zemřelo 11 lidí, přeživší popsal osudnou chybu řidiče

Nehoda se stala v neděli 11. října krátce po jedenácté hodině dopoledne na dálnici Gebze–Orhangazi–İzmir poblíž mýtných bran u Akhisaru v provincii Manisa. Turistický autobus vyjel ráno z Bursy a směřoval na jih země, podle dostupných informací do oblasti Denizli a Pamukkale. Právě zde se nacházejí známé termální prameny, které jsou častým cílem organizovaných zájezdů. V autobusu cestovala převážně skupina starších lidí. Po střetu se autobus převrátil na bok a nákladní vozidlo skončilo mimo vozovku. Na místo vyrazily desítky záchranářů, hasičů, policistů a dalších složek.
Autobus minul odbočku a začal couvat
Klíčovým momentem před nehodou bylo podle dosavadního vyšetřování minutí správného sjezdu. Místo pokračování po dálnici autobus zastavil a začal se vracet zpět, aby se dostal k odbočce. Právě při tomto manévru do něj zezadu narazila přijíždějící nákladní souprava. Průběh nehody zachytily také silniční kamery, na jejichž záznamu je couvající autobus před střetem vidět. Řidič autobusu při výslechu uvedl, že si po upozornění cestujících uvědomil, že minul odbočku, a snažil se při couvání dostat do odstavného pruhu. Řidič nákladního vozu naopak vypověděl, že autobus spatřil až na poslední chvíli a už nedokázal střetu zabránit.
Jedním z lidí, kteří nehodu přežili, je šestasedmdesátiletý Süleyman Eryılmaz. V autobusu cestoval společně se svou o rok mladší manželkou Mümine, která při nehodě zemřela. Muž popsal, že si posádka po příjezdu k Akhisaru uvědomila, že vůz minul místo, kde měl odbočit. Následovalo zastavení a zpětný manévr, během něhož přišel prudký náraz zezadu. Eryılmaz byl při nehodě zraněn a skončil v nemocnici v Manise. Jeho svědectví odpovídá také tomu, co zachytily kamery na dálnici.
Polovina hospitalizovaných už mohla domů
Bezprostředně po nehodě úřady informovaly o 11 mrtvých a 27 zraněných. Pozdější údaje upřesnily, že do nemocnic bylo převezeno 26 lidí, zatímco jednomu dalšímu byla poskytnuta pomoc v sanitce. Během pondělí bylo 13 hospitalizovaných propuštěno do domácího léčení a dalších 13 lidí zůstávalo v péči lékařů. Obětem bylo od 58 do 88 let, mezi zemřelými převažovaly ženy. Těla všech jedenácti obětí byla po dokončení nezbytných úkonů převezena do jejich domovských měst. Úřady zároveň rodinám postiženým tragédií přidělily pracovníky, kteří jim mají pomáhat během léčby zraněných i při vyřizování dalších záležitostí.
Dva řidiči skončili ve vazbě
Vyšetřování se během pondělí výrazně posunulo. Policie zadržela řidiče autobusu, jeho náhradního řidiče a také řidiče nákladního vozidla. Po jejich předvedení k soudu byli řidič autobusu a řidič nákladní soupravy vzati do vazby. Náhradní řidič autobusu byl propuštěn pod soudním dohledem. Vyšetřovatelé nyní vyhodnocují kamerové záznamy, výpovědi přeživších i jednotlivých řidičů a další důkazy z místa střetu. Konečné rozdělení odpovědnosti proto dosud nebylo stanoveno.
Společnost, pod jejíž přepravní část autobus spadal, současně uvedla, že samotný zájezd neorganizovala a v tomto případě zajišťovala pouze dopravu. Připustila možnost individuální chyby řidiče a oznámila, že vyšetřovatelům předala potřebné informace a dokumenty. Podle vyjádření firmy byl autobus se svou posádkou před cestou několik dní mimo provoz a řidiči měli mít dostatek času na odpočinek. Zda bylo couvání na dálnici jedinou příčinou tragédie, nebo k rozsahu následků přispěly také další okolnosti, má ukázat pokračující vyšetřování. Z dostupných kamerových záznamů je nicméně patrné, že ke střetu došlo právě ve chvíli, kdy se autobus vracel směrem k minuté odbočce. Nehoda patří podle počtu obětí k nejvážnějším dopravním neštěstím, která Turecko v posledních měsících zaznamenalo.
Zdroje: aa.com.tr, ekonomim.com, dha.com.tr, aksam.com.tr, ekonomim.com