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Dynamo se kvůli neudělení licence od FAČR obrátilo na Arbitrážní soud

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Fotbalový klub z Českých Budějovic se proti neudělení profesionální licence potřebné pro start v druhé nejvyšší soutěži odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport v Lausanne. CAS dnes začal řešit spor mezi třetiligovým Dynamem a Fotbalovou asociací ČR, o projednávání případu informoval na svém webu.
Dynamo se kvůli neudělení licence od FAČR obrátilo na Arbitrážní soud

Dynamo se kvůli neudělení licence od FAČR obrátilo na Arbitrážní soud

Zdroj: SK Dynamo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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