„Trojský nabíjecí kabel“. Jak může obyčejný USB port ovládnout celý smartphone během pár vteřin

Nešlo o softwarový výpadek ani o přerušení dodávky proudu, jaké cloudový svět zná. Drony dopadly přímo na budovy, dvě zařízení ve Spojených arabských emirátech a jedno v Bahrajnu utrpěla strukturální poškození, selhalo napájení, spustily se hasicí systémy a voda z nich zatekla dovnitř. Služby jako EC2, S3, DynamoDB, Lambda, RDS nebo CloudWatch se pro zákazníky v regionech ME-CENTRAL-1 a ME-SOUTH-1 staly nedostupnými. AWS na svém Health Dashboardu zákazníkům doporučil v podstatě jedinou věc: migrovat pryč. K 30. dubnu 2026, tedy dva měsíce po útoku, Amazon stále uváděl, že obnova potrvá „několik dalších měsíců“. Podle syntézy Ars Technica to od prvního zásahu znamenalo téměř půl roku. A hotovo pořád není.
Co přesně drony zničily
Interní dokument AWS, který získal Business Insider, odhaluje rozsah škod v konkrétních číslech. V dubajském zařízení označovaném interně jako DXB62 šlo o přímý zásah a „významné strukturální poškození“. Uvnitř budovy bylo mimo provoz 14 racků EC2, dalších pět produkčních racků bylo zasaženo. Voda po hašení zatekla do prostor a selhalo chlazení. Druhé dubajské zařízení DXB61 utrpělo nepřímý zásah a menší požár. Třetí lokalita, DXB60, měla lokální síťové potíže.
To není „restart serverů“. Je to kombinace stavební obnovy, výměny elektromechanických systémů, opravy chlazení, vysušení prostor a koordinace s místními úřady kvůli bezpečnému přístupu personálu. Každý z těchto kroků má vlastní časový plán a všechny musí proběhnout, než se první zákazníci mohou bezpečně vrátit.
Proč oprava stále není hotová
Klíčový problém spočívá v tom, že obnova neprobíhala v klidových podmínkách. Bahrajnský region byl 24. března znovu zasažen dronovou aktivitou a AWS opět doporučoval přesun workloadů. 1. dubna hlásil Data Center Dynamics další požár zařízení spojovaného s AWS v Bahrajnu, tentokrát na základě informací Financial Times od osoby obeznámené se situací.
Představte si, že opravujete dům po povodni a každých pár týdnů přijde další. Přesně tak vypadá situace AWS na Blízkém východě. Nejde o zpoždění jedné lineární opravy, ale o obnovu přerušovanou pokračujícím konfliktem.
K tomu se přidává logistická komplikace: Hormuzský průliv, kterým podle odhadů proudí zhruba 20 % světových toků ropy a plynu, zůstával podle Reuters na konci dubna uzavřený. Americká EIA ve svém výhledu popsala vyšší přepravní a pojistné náklady i dražší energii v regionu. Pro datová centra to znamená pomalejší a dražší přesun těžkých elektrických a chladicích komponent, horší dostupnost servisních kapacit a vyšší náklady na provozní zajištění oprav.
Proč nepomohla standardní ochrana cloudu
Laický předpoklad zní: cloud je přece redundantní, data jsou na více místech. A je to pravda, ale jen do určité míry. AWS region se skládá z několika takzvaných availability zones, tedy fyzicky oddělených datových center propojených vysokorychlostní sítí. Jenže tyto zóny leží v jednom geografickém prostoru, typicky v okruhu zhruba 100 kilometrů. Proti výpadku jednoho generátoru nebo lokálnímu požáru to funguje skvěle. Proti regionálnímu vojenskému útoku, který zasáhne více zón najednou, už nikoli.
Jak výstižně napsala agentura AP: zabezpečení datových center je stavěné proti narušitelům, ne proti raketám. AWS ve svých veřejných materiálech mluví o redundanci vody, energie a telekomunikací a o fyzické ochraně perimetru. O protiraketové obraně ne. Infrastruktura byla navržená pro běžná provozní a bezpečnostní rizika, a tohle běžné riziko nebylo.
Je to poprvé, co vojenský útok fyzicky narušil hyperscale cloudovou infrastrukturu v ostrém provozu. A právě proto je tento incident tak zásadní.
Kdo migroval, přežil. Kdo zůstal, čeká
Rozdíl mezi firmami, které reagovaly okamžitě, a těmi, které váhaly, je drastický. Blízkovýchodní platforma Careem provedla noční migraci mezi regiony a následující den oznámila plné obnovení služeb. Na druhé straně stojí zákazníci, kteří zůstali závislí na poškozené infrastruktuře. Ti čekají na nejistou a měsíce trvající obnovu.
AWS automaticky odpustil všechny poplatky za využití služeb v regionu ME-CENTRAL-1 za březen 2026. Ars Technica odhadla hodnotu tohoto kroku na zhruba 150 milionů dolarů (asi 3,4 miliardy korun). V dubnu Amazon pozastavil fakturaci během probíhající obnovy. Pro firmy, které zvažují úplný odchod z AWS, existuje od roku 2024 program odpuštění poplatků za přenos dat ven, schvalovaný prostřednictvím podpory.
Co se týče konkurence, AWS je jediný hyperscaler s potvrzeným těžkým zásahem. Oracle v Dubaji přiznal omezený dopad střepin na budovu, ale služby podle jeho stavové stránky běžely dál. U Microsoft Azure a Google Cloud nebyly v tomto období veřejně potvrzeny fyzické škody.
Cloud jako geopolitické rozhodnutí
Pro české firmy je přímý dopad podle všeho minimální. Oba zasažené regiony (ME-CENTRAL-1 a ME-SOUTH-1) jsou takzvané opt-in regiony, které si zákazník musí aktivně zvolit. Z hlediska latence, regulace i datové rezidence jsou pro české subjekty přirozenější evropské lokality, například Frankfurt. Veřejný seznam českých zákazníků, kteří běží právě v postižených regionech, se nám nepodařilo dohledat.
Nepřímý dopad ale vyloučit nelze. Dražší energie, vyšší pojistné a logistické náklady v celém regionu se mohou postupně promítnout do provozních nákladů cloudových poskytovatelů. A investiční nervozita je reálná, i když například Pure Data Centre Group po počátečních zprávách o pozastavení investic nakonec prohlásila, že na Blízkém východě zůstává optimistická.
Tohle je moment, kdy se volba cloudového regionu přestává jevit jako čistě technické rozhodnutí o latenci a ceně. Stává se rozhodnutím geopolitickým a březen 2026 je důvod, proč si to každý CTO zapamatuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský