Otec přišel na dovolené o malého syna. Objevila se nová tvrzení o nebezpečném hotelovém okně

K tragédii došlo 12. července letošního roku v pětihvězdičkovém hotelu King Evelthon nedaleko kyperského Pafosu. Nyní se objevily výpovědi dvou bývalých hostů, kteří upozornili na možné bezpečnostní nedostatky v prostoru hotelových výtahů. Šestašedesátiletá Caroline Greenová z britského Dorsetu v hotelu pobývala v roce 2023. Během čekání na výtah si její přítelkyně všimla otevřeného okna, které podle ní na první pohled vypadalo jako zavřené. Ženy si tehdy uvědomily, jaké nebezpečí by mohlo představovat pro malé dítě, a údajně na něj upozornily recepci. Greenová uvedla, že otevření okna bylo téměř nepostřehnutelné a prozradil ho až průvan.
Podobnou zkušenost popsal také dvaapadesátiletý Brit, který v hotelu trávil dovolenou s rodinou v roce 2015. Jeho syn podle jeho vyprávění vylezl na okenní parapet ve čtvrtém patře, zatímco rodiče čekali na výtah. Když se otec otočil, chlapec už seděl na vyvýšeném místě nedaleko otevřeného okna. Teprve při příchodu k synovi si muž plně uvědomil, jak hluboký prostor se nachází za oknem. Také on tvrdí, že bezprostředně poté upozornil hotelovou recepci na nebezpečí. Obě svědectví se vztahují k místu, kde později došlo k červencové tragédii, jejich tvrzení o předchozích stížnostech však zatím nebyla nezávisle potvrzena.
Chlapec se zřítil z výšky přibližně 12 metrů
Osudná událost se odehrála první den rodinné dovolené, když se britský otec se synem a dalšími příbuznými chystal odjet výtahem ze čtvrtého patra. Rodina předtím strávila část dne u bazénu a připravovala se na společnou večeři. Muž nesl malého chlapce v náručí a během čekání na výtah si s ním hrál. Dítě chtělo vidět hotelový vodní park, a proto ho otec zvedl k velkému oknu na chodbě. Domníval se přitom, že je před nimi skleněná výplň, ve skutečnosti však byla část okna otevřená. Chlapec se mu náhle vysmekl a propadl otvorem do hloubky přibližně 12 metrů.
Otec bezprostředně po pádu spěchal dolů za synem a snažil se mu pomoci. Na místo dorazili záchranáři, kteří dítě převezli do nemocnice v Pafosu. Chlapec utrpěl mnohočetné zlomeniny lebky a dalších kostí i vážná poranění vnitřních orgánů. Navzdory lékařské péči svým zraněním po několika hodinách podlehl. Otec později vyšetřovatelům vysvětloval, že všechno proběhlo během několika okamžiků a nestihl zareagovat. Také jeho tchán, který byl události přítomen, uvedl, že se domníval, že je okno zavřené.
Hotel trvá na dodržování bezpečnostních předpisů
Nová svědectví vyvolala pochybnosti o tom, zda bylo možné podobnému neštěstí předejít. Zvláštní pozornost se soustředí na konstrukci okna, které se nachází za parapetem vysokým přibližně jeden metr. Bývalí hosté upozorňují především na skutečnost, že otevřená část nemusela být z chodby snadno rozpoznatelná. Vedení hotelu však již dříve odmítlo výhrady týkající se bezpečnosti zařízení. Generální ředitel Antonis Sivitanidis prohlásil, že hotel má potřebná povolení, dodržuje příslušné předpisy a je pro návštěvníky bezpečný. Provozovatel hotelového řetězce na nové dotazy týkající se údajných dřívějších upozornění podle zveřejněných informací nereagoval.
Dosud přitom není veřejně doloženo, zda personál před tragédií skutečně obdržel uvedené stížnosti a jak s nimi případně naložil. Samotné výpovědi někdejších hostů proto nelze zaměňovat za závěr policejního vyšetřování ani za prokázané porušení bezpečnostních předpisů. Případ současně upozornil na význam konstrukčního zabezpečení oken ve vyšších patrech ubytovacích zařízení. Při posuzování bezpečnosti totiž není důležitá pouze výška parapetu, ale také způsob otevírání okna a ochrana proti nechtěnému pádu. To, že budova splňuje místní požadavky, samo o sobě nevylučuje existenci rizika pro malé děti. V souvislosti s červencovým neštěstím ale dosud nebylo potvrzeno, že hotel konkrétní závazná pravidla porušil.
Otec čeká na trest, soud rozhodne 16. října
Britský otec se po smrti syna ocitl před kyperským soudem, kde přiznal vinu v souvislosti s nedbalostním jednáním, které vedlo k úmrtí dítěte. Jeho obhájce Alexandros Alexandrou zdůraznil, že šlo o okamžité selhání úsudku, nikoli o vědomé vystavení syna nebezpečí. Právní zástupce se původně pokusil dosáhnout zastavení trestního stíhání z humanitárních důvodů. Kyperská generální prokuratura však této žádosti nevyhověla s odůvodněním, že smrt dítěte vyžaduje pokračování trestního řízení ve veřejném zájmu. Obhajoba následně požádala soud, aby při rozhodování zohlednil dosavadní bezúhonnost obžalovaného, jeho spolupráci s vyšetřovateli i následky, které tragédie způsobila celé rodině. O výši trestu má soud rozhodnout v pátek 16. října, přičemž zákonná sazba umožňuje uložit peněžitý trest i odnětí svobody až na čtyři roky.
Zdroje: cyprus-mail.com, thesun.ie, apnews.com, theguardian.com