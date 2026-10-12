Před dvěma lety bojovala o čest po záhadném dopingu. Bartůňková je teď ve světové třicítce a média ji nestíhají chválit

Čtvrtfinále China Open 8. října 2026 trvalo jen 67 minut. Na druhé straně sítě stála Karolína Muchová, světová sedmička, finalistka grandslamů a hráčka, se kterou bývá Bartůňková herně srovnávána nejčastěji. Skončilo to 6:3, 6:0 pro mladší z obou Češek. Tenistka, kterou na jaře 2024 vyřadila z tenisu antidopingová kauza a která se později propadla až na 517. místo, se tak poprvé v kariéře probojovala do semifinále turnaje kategorie WTA 1000. Teprve tam ji zastavila Mirra Andrejevová. Výsledek se okamžitě propsal do žebříčku: k 12. říjnu 2026 je Bartůňková 29. hráčkou světa s 1 661 body, což je její kariérní maximum. Nejzajímavější na tom je, že podobný průlom přišel teprve po celé sezoně, v níž porážela soupeřky, na které podle papírových předpokladů neměla.
Trimetazidin v ostropestřci
Příběh začíná v únoru 2024 na turnaji ITF W50 v Trnavě. Antidopingová kontrola tam odhalila trimetazidin, látku ze seznamu zakázaných, a stejný nález se opakoval v březnu na turnaji W75 v Mariboru. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) hráčce 16. dubna 2024 oznámila podezření z porušení pravidel. Následovala provizorní suspendace. Bartůňkové bylo tehdy sedmnáct a v žebříčku figurovala na tehdy nejlepším, 226. místě.
Záhadou zůstávalo, odkud se látka v jejím těle vzala. Odpověď hledala půl roku. Podle ITIA hráčka 27. října 2024 oznámila, že identifikovala kontaminovaný doplněk stravy s extraktem z ostropestřce. Nezávislá laboratoř SMRTL v americkém Utahu, akreditovaná Světovou antidopingovou agenturou, doplněk otestovala a kontaminaci potvrdila. Nezávislý vědecký expert pak označil tento scénář za věrohodný.
Podle rozhodnutí ITIA z 14. listopadu 2024 porušení pravidel nebylo úmyslné a hráčka nenesla významnou vinu ani nedbalost. Do šestiměsíčního trestu se započítala doba provizorní suspendace, takže hrát mohla znovu od 11. listopadu 2024. Výsledky z období mezi 28. únorem a 16. dubnem 2024 jí s jednou výjimkou propadly. ITIA tedy přijala její vysvětlení, nález ale z kariéry nezmizel. Trest skončil, kauza zůstává součástí jejího příběhu.
Z 517. místa do Top 30
Body si musela znovu vybojovat na kurtu. Veřejně dostupné zdroje nepotvrzují, že by o chráněný žebříček vůbec žádala. Pravidla WTA ho přitom přiznávají hlavně při zranění, mateřství nebo obdobných uznaných výpadcích. Bartůňková navíc trest přijala, ITIA u ní konstatovala „žádnou významnou vinu“, nikoli úplnou nevinu bez období nezpůsobilosti.
Ještě před zhruba osmnácti měsíci figurovala podle WTA na 517. místě. Pak přišla sezona 2026, která má jasnou dramaturgii:
- Australian Open: prošla kvalifikací a porazila Belindu Bencicovou, zápas uzavřela se 40 vítěznými údery.
- Řím: do hlavní soutěže se dostala jako šťastná poražená z kvalifikace a vyřadila Madison Keysovou.
- Birmingham: finále turnaje WTA 125.
- Berlín: čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové.
- Peking: semifinále WTA 1000 a výhry nad Sabalenkovou i Muchovou.
Bilance sezony podle profilu WTA činí 38 výher a 21 porážek, na odměnách hráčka vydělala zhruba 36 milionů korun. Titul WTA ve dvouhře zatím nemá. Na takové tempo je to podle nás pozoruhodně vyrovnaná sezona bez jediného náhodného výkyvu, na kterém by celý vzestup stál.
Srovnání s jinými kauzami ukazuje, jak neobvyklý je to návrat. Iga Świąteková dostala za trimetazidin z kontaminovaného melatoninu měsíční trest, byla ale světovou dvojkou a o pozici nepřišla. Sara Erraniová si v roce 2017 odpykala dva měsíce. Simona Halepová se vrátila po snížení čtyřletého trestu na devět měsíců, ovšem v pozdní fázi kariéry. Bartůňková jako jediná z nich spojila krátký trest, nízký věk a skok o stovky příček.
Pekingská noc, kdy padla světová dvojka
Do China Open, který se hrál od 30. září do 11. října 2026, přijela jako 34. hráčka světa. Ve třetím kole na ni čekala Sabalenková, světová dvojka a hráčka, proti níž v létě v Berlínu nedotáhla vedení 6:2, 4:0. Tentokrát si náskok udržela. Následovala výhra nad Rakušankou Sinjou Krausovou a pak nejsledovanější utkání, české čtvrtfinále s Muchovou.
WTA po něm popsala, v čem Bartůňková soupeřku přehrála. Kombinovala sílu a cit, returny brala brzy a posílala je soupeřce pod nohy, střídala kraťasy a náběhy na síť. Muchová, obvykle mistryně změn rytmu, dostala vlastní recept v rychlejším provedení. Druhý set bez jediného ztraceného gamu je proti hráčce z první desítky k vidění jen zřídka.
Semifinále s Andrejevovou už nezvládla. Za pekingský týden si ale připsala druhou a třetí kariérní výhru nad hráčkami z Top 10. Jednorázová senzace to podle nás není. WTA během turnaje zdůraznila, že za jejím vzestupem nestojí jediný týden, ale stabilita výkonů v celé sezoně.
Nepředvídatelná, s Federerem v hlavě
Zahraniční média našla pro Bartůňkovou rychle přezdívky. Americký Tennis Now o ní píše jako o „přemožitelce hráček z Top 10“ a „nevypočitatelné síle“, italský SuperTennis vyzdvihuje tenis inspirovaný Federerem a Alcarazem a vidí v ní další kapitolu české tradice po wimbledonském finále Noskové s Muchovou a úspěchu v Billie Jean King Cupu.
Sama to v lednu v Melbourne popsala jednoduše. Její tenis je podle ní nepředvídatelný, inspiruje ji „styl Federera, styl Alcaraze“. Proti Bencicové vyhrála 17 z 26 výměn, ve kterých šla k síti. Na kurtu to znamená ploché údery po lajně, kombinaci tempa a přesnosti a snahu nikdy nedat soupeřce míč, který čeká.
Ruska Anastasija Potapovová ji pro WTA charakterizovala slovy, že „má všechno“: dobře podává, pohybuje se, umí útočit i bránit. Přesná čísla o zlepšení podání veřejně dostupná nejsou, výsledky proti absolutní špičce ale mluví samy za sebe.
S Muchovou ji spojuje víc než jen variabilita, obě trénují ve stejném pražském klubu. Rozdíl je v přístupu. Bartůňková chce výměnu otevřít a ukončit co nejrychleji, riskuje returny i kraťasy, kdežto Muchová víc kontroluje průběh vyzrálejší hrou. Jako dětský vzor přitom Bartůňková uvádí Petru Kvitovou.
Slabinu WTA nezamlčuje: v létě několikrát ztratila velký náskok, berlínský zápas se Sabalenkovou je nejbolestivější příklad. Peking naznačil, že se z toho poučila.
Co dál: Ósaka, česká čtyřka a vzdálená desítka
V českém pořadí je Bartůňková podle aktuálního žebříčku WTA, který zveřejnily České noviny, čtvrtá. Před ní jsou Muchová (7.), Nosková (8.) a Bouzková (28.), těsně za ní Bejleková (30.). Následují Krejčíková (46.), Plíšková (49.), Valentová (62.), Siniaková (87.) a Viďmanová (90.). Siniaková navíc zůstává světovou jedničkou ve čtyřhře. Bartůňková tedy zatím není tahounkou českého tenisu, je ale nejrychleji stoupajícím jménem v nejsilnější generaci, jakou Česko v ženském tenisu mělo.
Do první desítky je to daleko. Desátá Marta Kosťuková má 3 910 bodů, rozdíl tedy činí 2 249 bodů. Na takový skok podle nás nestačí jeden velký týden. Potřebovala by opakovaná čtvrtfinále a semifinále na turnajích WTA 1000 a grandslamech. Pokud se ale udrží v Top 32, může mířit na nasazení na Australian Open 2027, a to by jí zjednodušilo los v prvních kolech.
Nejbližší potvrzený start je turnaj WTA 250 v Ósace od 19. do 25. října. Podle seznamu přihlášených hráček tam figuruje jako druhá nejvýše postavená hráčka podle zářijového žebříčku, po Pekingu může být jednou z hlavních tváří turnaje. Seznam se ale může do losu změnit. Asijská část sezony pokračuje Tokiem a Kantonem a končí v Čennaí a Hongkongu na začátku listopadu. Turnaje WTA v Česku vysílá stanice CANAL+ Sport 2, online jsou k dispozici v nabídce CANAL+; přesné časy zápasů určí až denní program.
V dubnu 2024 byla sedmnáctiletá Bartůňková hráčkou s nevysvětleným nálezem a nejistou budoucností. O dva a půl roku později se o ní mluví kvůli 67 minutám proti Muchové a výhře nad světovou dvojkou. Kauza z jejího životopisu nezmizí, výsledky ji ale odsunuly do vedlejší kapitoly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář