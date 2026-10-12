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Nejstarší malby světa. Jak jsou staré? Kdo a jak je stvořil?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Archeologové se domnívají, že objevili nejstarší známé umělecké dílo na světě: tři divoká prasata namalovaná hluboko ve vápencové jeskyni na indonéském ostrově Sulawesi před nejméně 45 500 lety.
Nejstarší malby světa. Jak jsou staré? Kdo a jak je stvořil?Zdroj: Naj Ativk / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 12.10.2026 16:30
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