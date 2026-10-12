Na Bítově obědvala lvice s baronem a po chodbách běhalo 200 psů. Dnes tam návštěvníci míjejí jejich vycpaná těla

Hrad Bítov na Znojemsku uchovává největší sbírku vycpaných psů na světě. Poslední majitel panství baron Haas si totiž ze sídla udělal rozsáhlou soukromou zoologickou zahradu. Návštěvníci si dnes mohou prohlédnout zhruba padesát jeho nejoblíbenějších mazlíčků na základním prohlídkovém okruhu. Porcelánový dědic se obklopil zvířaty
Gotická pevnost nad soutokem Želetavky s Dyjí patřila od roku 1912 rodině továrníka Georga Haase. Byl spolumajitelem největší porcelánky v tehdejší habsburské monarchii a panství koupil pro svého syna Jiřího Haase mladšího. Mladý baron se na Bítov natrvalo přestěhoval v roce 1921 po návratu z první světové války.
Z hradu udělal postupně rozsáhlou soukromou zoologickou zahradu a na nádvořích postavil voliéry pro cizokrajná zvířata. V přízemí paláce nechal vybudovat velká akvária a terária. O víkendech otevíral areál zdarma návštěvníkům z celého okolí.
Jiří Haas mladší vedl velmi nespoutaný život. Do zvláštního deníku si zapisoval své milenky a uděloval jim známky podle poskytnuté rozkoše. V nejúspěšnějším roce si do sešitu poznamenal 285 žen. Do okolních obcí navíc jezdil na bujaré oslavy. Během jedné cesty do Dešova nařídil hostinskému, aby do rána nakoupil párky a rozvěsil je po plotě podél silnice směrem k hradu.
Lvice obědvala s pány u jednoho stolu
Největší vášní hradního pána zůstali po celou dobu psi. Po nádvořích a komnatách jich pobíhalo až dvě stě. Smečku tvořili bernardýni, boxeři, jezevčíci i dnes již vyhynulí stájoví pinčové. Hlavní bránu hlídala šestice velkých dog.
Vycpaní psi na Bítově, FOTO: Palickap, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
O zvířata pečoval početný vyškolený personál. V prostorách dřívější panské kuchyně kuchaři připravovali stravu výhradně pro psy. Podle dochovaného denního řádu podstupovala zvířata každou sobotu mytí mýdlem a výměnu slámy v kotcích. Někteří psi měli k dispozici vlastní ručník s vyšitým monogramem.
Baron se se svými favority nedokázal rozloučit. Po jejich přirozené smrti je nechával vycpat přesně v těch polohách, ve kterých nejčastěji odpočívali. Vznikla tak světově ojedinělá sbírka 49 psů, kterou si turisté prohlížejí do dnešní doby. Méně oblíbené kusy nechával majitel pochovat na několika hřbitovech přímo v hradním areálu s dřevěným křížem a plechovou cedulkou.
Mezi baronovy oblíbence patřila také lvice jménem Mietzi Mausi. Koupil ji v roce 1930 od cirkusu Kludský. Zvíře se volně pohybovalo po interiérech a během obědů sedávalo s majitelem a jeho hosty u jednoho stolu.
Zvířecí idylu ukončil závěr války
Podivínský život bítovského pána skončil tragicky na jaře roku 1945. Na hrad dorazila 11. května skupina partyzánů s tehdejšími komunistickými funkcionáři. Oznámili devětašedesátiletému majiteli, že si má vzít kufr a pěšky odejít do Rakouska.
Jiří Haas mladší se se svými zvířaty odmítl rozloučit. Oblékl si starou rakouskou uniformu a ve svém pokoji se zastřelil. Krátce po něm uhynula i věrná lvice. Podle jedné z verzí ji zastřelil voják kvůli kůži, podle jiných pamětníků ji otrávili místní lidé v poválečném chaosu.
K hradu se váže řada pověstí a nejznámější z nich mluví o přízraku na příjezdové cestě od Vranova. Podle vyprávění se tam občas zjevuje poštovní doručovatel na koni. Jednoho podzimního podvečera ho potkala místní stařenka a podivila se nad jeho pozdní jízdou. V tu chvíli mu prý spadla hlava z ramen na zem a přízrak se rozplynul v mlze.
V říjnu se brány otevírají o víkendech
Návštěvníci mohou vycpané psy vidět na základním okruhu Palác. Prohlídka stojí 260 korun pro dospělé, senioři zaplatí 210 korun a děti od šesti let 80 korun. Hrad je v říjnu přístupný o víkendech od 9 do 16 hodin. Výjimkou je závěr měsíce, kdy správa památky otevírá areál od středy 28. října až do neděle 1. listopadu. Prohlídka Zbrojnice stojí 220 korun a Hladomorna s mučírnou vyjde na stejnou částku.
Zpoplatněné parkoviště leží šest set metrů nad hradem. Cesta k němu vede lipovou alejí z mírného kopce po asfaltu. Řidiči osobních aut platí 60 korun v hotovosti.
Do interiérů se od roku 2023 nesmí se psy. Výletníci je mohou vzít na vodítku s náhubkem pouze na první a druhé nádvoří. Do hradní zahrady mají zvířata vstup zcela zakázán. V blízkosti památky se tyčí zřícenina hradu Cornštejn nebo
Vranov nad Dyjí s monumentálním sálem předků. zámek Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( strednicechy.rozhlas, hrad-bitov, idnes, novinky).