Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Na Bítově obědvala lvice s baronem a po chodbách běhalo 200 psů. Dnes tam návštěvníci míjejí jejich vycpaná těla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hrad Bítov na jižní Moravě proslavil poslední majitel baron Haas. Z pevnosti udělal soukromou zoologickou zahradu a své milované psy nechával vycpat.
Hrad Bítov

Hrad Bítov

Zdroj: FOTO:Michal Klajban, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:11

Reklama
Další články z Výletárium
Tajemný hrad Loket. Místo středověkého utrpení i domov hollywoodských hvězd
Tajemný hrad Loket. Místo středověkého utrpení i domov hollywoodských hvězd
Ve Velkých Losinách upalovali nevinné při čarodějnických procesech. Dnes turisty láká zámek, papírna i lázně
Ve Velkých Losinách upalovali nevinné při čarodějnických procesech. Dnes turisty láká zámek, papírna i lázně

Velké Losiny na úpatí Jeseníků lákají na ojedinělé památky. Turisté v obci prozkoumají renesanční zámek s...

Karlova Studánka hostila Havla i filmaře. Na rozdíl od Luhačovic si zachovala historické roubené domy
Karlova Studánka hostila Havla i filmaře. Na rozdíl od Luhačovic si zachovala historické roubené domy

Horské lázně Karlova Studánka v Jeseníkách tvoří roubené domy z 18. století, mezi nimiž stojí Slezský dům z...

Tajemství dobrého burčáku. Mutěnice lákají na slavný pochod
Tajemství dobrého burčáku. Mutěnice lákají na slavný pochod

Tradiční pochod slováckým vinohradem v Mutěnicích nabídne ochutnávku čerstvého burčáku a lokálních...

Hrad Křivoklát ze Zrádců v říjnu uzavře velkou věž s hradbami. Vlastní otec tu tři roky věznil Karla IV.
Hrad Křivoklát ze Zrádců v říjnu uzavře velkou věž s hradbami. Vlastní otec tu tři roky věznil Karla IV.

Státní hrad Křivoklát v okrese Rakovník znají diváci ze soutěže Zrádci. Velká věž s hradbami zavírá 31....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.